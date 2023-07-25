Родителям перечислили пять идей для интересного летнего досуга с детьми

Есть пять идей, как качественно провести летний досуг с детьми: превратить игры и повседневные заботы в проекты, использовать возможности цифровых ресурсов, учиться, путешествовать и заняться волонтёрством. Об этом в беседе с Лайфом рассказала эксперт по контенту Movix, детский психолог Нина Литвинова.

Если ребёнок потерял интерес к учёбе и уже не спешит помогать по дому, то можно разнообразить досуг с помощью тех же повседневных забот, но представленных в виде проектов. Важно определить цель, которую чадо сможет достичь самостоятельно. Причём результат должен быть максимально конкретным: всегда давайте ребёнку возможность потрогать, рассмотреть и осознать результаты его труда. Например, можно собрать гербарий или организовать на подоконнике небольшой сад — посадить микрозелень. А если по дому не помогает, то психолог предлагает попросить ребёнка разработать дизайнерское решение для комнаты и провести там генеральную уборку и перестановку.

Второй вариант — подсказать ребёнку, как можно проводить время в Интернете с пользой. Например, учёба по роликам на YouTube. Родителям просто нужно показать, как найти контент и попробовать последовать одной из инструкций вместе — и вот вы уже умеете жонглировать или показывать фокусы. Добыть идеи можно и на образовательно-развлекательных ресурсах. Так, на Movix есть раздел с детским контентом. Можно также поучить иностранный язык.

Кроме того, летом можно учиться. Так, многие городские пространства организуют летние школы, проводят мастер-классы и открытые уроки, самые разные развлечения для детей. Занятия в кружках и секциях поддерживают физактивность, формируют полезные навыки и учат детей общаться, а также помогают определиться с жизненными приоритетами и интересами. Можно также узнать больше о мире профессий с помощью проектов, которые реализуются в городах.

Можно отправиться в путешествие. И для этого необязательно срываться с чемоданами на другой конец света, ведь яркие впечатления ребёнку может подарить обычный пикник на природе. Литвинова предложила каждую неделю выбираться в незнакомое место, а для большего эффекта стоит наполнить вылазки маленькими сюрпризами и челленджами. Например, можно попросить ребёнка снимать всё самое интересное, а кадры вклеивать в специальный фотоальбом.

Наконец, пятая идея заключается в помощи. Если чадо очень хочет питомца, то можно вместе с ним отправиться в приют, где ребёнок поухаживает за кошкой или собакой. Психолог также предлагает посвятить день помощи пожилым соседям: сходить за продуктами, приготовить что-нибудь вместе и пообщаться. Главное при этом — обсуждать с чадом новый опыт и отвечать на все возникающие вопросы.