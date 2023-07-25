Онкопсихолог дала инструкцию, как объяснить детям, что кто-то из близких серьёзно болен

Взрослые часто думают, что от детей можно спрятать любую информацию, в том числе о тяжёлых болезнях членов семьи. Однако ребёнок любого возраста слышит разговоры, видит эмоции, ощущает невербальные реакции, замечает изменения в физическом состоянии родственников. Всё это без должного разъяснения взрослых может сформировать у малыша надуманную и далёкую от реальности картину. А если уж сами взрослые не говорят про плохое, то и ребёнок может подумать, что подавление страхов, эмоций и чувств якобы сделает его "супергероем", что, разумеется, не способствует формированию здоровой психики. Онкопсихолог клиники "Евроонко", действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мансурова разъяснила читателям Лайфа, как корректно сообщить ребёнку новость о том, что их близкий серьёзно болен.

"Ребёнку, как и взрослому, нужна элементарная информация, донесённая соответствующим его возрасту способом, а также ориентиры: что происходит, как себя вести, чего ожидать, каков дальнейший план, и главное — уверенность, что всегда можно задать вопросы и получить на них ответы и что если у ребёнка будут непростые эмоции, то вы обязательно его поддержите, будете рядом и выдержите любую реакцию", — рекомендует специалист.

По словам Мансуровой, очень важно уметь говорить с детьми на любые сложные темы, но задумываться об этом лучше не в критический момент, а нарабатывать такой навык обсуждения в "мирное" время. Ребёнку нужны опыт доверительных разговоров и ощущение безопасности, уверенность, что он может обратиться с любым вопросом, в том числе про серьёзное заболевание и смерть, и родители будут готовы с ним поговорить. Ориентироваться здесь нужно на возраст, но учитывать и потребности каждого конкретного ребёнка. От лишней, особенно тяжёлой информации, маленького члена семьи лучше уберечь, но если он задаёт вопрос, то совсем уходить от ответа тоже не стоит.

"Детям от трёх до семи лет о болезни можно говорить через простые аналогии: например, что организм захватили плохие клетки, а хорошие сражаются с ними. Ему это будет понятно, и книжки для его возраста написаны именно таким языком, чтобы всё объяснить. В возрасте от восьми до 12 лет можно рассказывать более взрослым языком о заболевании, о значимости лечения, о том, какие физические изменения мы можем наблюдать, о том, что это временно и всё решаемо. Детям старшего школьного возраста важно в принципе давать информацию о существующих болезнях, о том, как они могут проявляться. Объяснять, что обычная простуда не угрожает жизни, а некоторые заболевания опасны", — советует собеседница Лайфа.