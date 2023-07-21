Дети возненавидят: 5 родительских фраз, которые нельзя говорить

Воспитание детей — это не только радость, но и серьёзная ответственность. Мы стараемся дать малышам всё лучшее, вырастить их в доброте и справедливости. Но порой родители не задумываются, какие слова произносят в сторону любимых чад. Рассмотрим пять фраз, которые вы точно говорили своим детям — и сейчас они вас за это ненавидят.

1. "Да что с тобой не так?!"

5 фраз, которые наносят психологический вред детям. Фото © Shutterstock

Эта фраза может серьёзно повлиять на самооценку малыша, вызывая у него чувство неуверенности и неполноценности. Когда родитель говорит своему чаду такое, то фактически ставит под сомнение его способности и качества личности. Ребёнок начинает сомневаться в себе, а это точно приведёт к проблемам в будущем. Воспитанный с такими установками человек избегает любых вызовов судьбы, боится рисковать и вряд ли когда-нибудь будет способен на близкие отношения. Потому что поверить, что кто-то действительно в нём или ней заинтересован, будет крайне сложно. При близком контакте сразу в памяти всплывут слова родителей, что "со мной что-то не так".

2. "Тебя никто никогда не полюбит"

Эту фразу родители могут обронить во время ссор, не задумываясь, какие последствия потом могут быть. Вы забудете разговор через пять секунд, а ребёнок начнёт чувствовать себя никому не нужным. В итоге — трудности в отношениях с окружающими в будущем.

3. "В этом доме ничего твоего нет"

Как родители заставляют себя ненавидеть: запретные фразы, про которые пора забыть. Фото © Freepik / peoplecreations

Эту "легендарную" фразу, кажется, слышали стены всех квартир нашей огромной страны. Но от этого она не стала менее болезненной для детей, кто вскоре ощущает себя чужим в собственном доме. Также ребёнок может начать испытывать чувство беспомощности и отчаяния, что в конечном итоге нередко приводит к психологическим проблемам.

4. "Ну какие у тебя могут быть проблемы?"

Фраза может показаться невинной, но на самом деле она очень унизительна для ребёнка. Вместо того чтобы помочь тому решить проблемы, родители обесценивают опыт своих детей, чем только усугубляют ситуацию. Мало того, что в жизни неурядицы, так ещё и самые близкие люди говорят, что у тебя нет права на переживания. Стоит ли уточнять, сколько травмированный человечек в будущем потратит денег на психологов, чтобы снова осознать: его проблемы тоже чего-то значат.

5. "Почему ты не можешь быть как твой брат/одноклассник/сын подруги"

Какие слова нельзя говорить своим детям? Фото © Shutterstock

Такие выпады могут казаться логичным "педагогическим" приёмом — вроде бы показываем чаду, куда расти, равняться на лучших. Но получается, что вы унижаете ребёнка, обесценивая его достижения. И, скорее всего, подрывая отношения с тем самым сравниваемым братом, сестрой или одноклассником. Зависть, ревность, чувство собственной неполноценности — только часть эмоциональной палитры, которую вы подарите малышу, говоря подобные слова.