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21 июля, 14:30

Вне закона: 12 имён, которыми строго запрещено называть своего ребёнка

Конфетка, Королева или аббревиатура имени, фамилии и отчества — каких только безумных вариантов не предлагали. Чтобы не портить жизнь малышам, было принято ограничить фантазию родителей официально.

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/portrait-thoughtful-business-woman-holding-her-little-baby-while-sitting-table-working_25325379.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / garetsvisual</a></p>

Обложка © Freepik / garetsvisual

Во всём мире существует множество интересных, необычных и красивых имён. Однако некоторые особо одарённые родители желают поиздеваться над чадом, обозвав его странно или по-уродски. Чтобы такого не происходило, в ряде стран, включая Россию, были приняты законы, запрещающие называть детей определённым образом.

Имя — это не просто красивое название человека. Оно является важным эзотерическим составляющим жизни каждого из нас. Ведь несёт определённые черты характера, может рассказать будущее, подсказать любовную совместимость и многое другое. А как быть тому, над кем родители решили подшутить и сделать жертвой креатива?

По разным причинам, включая исторический и религиозный контексты, в ряде стран вместе с Россией было принято решение запретить определённые детские "имена". Принеси вы желаемое из перечня или плод своей фантазии, варианты просто не одобрят в загсе, ратуше или посольстве.

Как по закону нельзя называть детей: список запрещённых имён. Фото © Shutterstock

Как по закону нельзя называть детей: список запрещённых имён. Фото © Shutterstock

Вот список из 12 незаконных вариантов, как нельзя называть детей:

  1. Имя и фамилия основателя Третьего рейха через дефис.
  2. Анус.
  3. Нутелла.
  4. Иуда.
  5. Мессия.
  6. Иисус Христос.
  7. Буквенно-цифровое сочетание типа БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).
  8. Запрещены имена с бранными словами, указанием рангов, должностей или титулов.
  9. Имена с цифрами.
  10. Король/Королева.
  11. Величество.
  12. Санта-Клаус.

Однако, если вам так хочется креативно назвать своего ребёнка, не используя перечисленное выше, всегда можно как-то изощриться. Например, в Москве встречались случаи необычных, но не запрещённых имён детей. Девочки Полина-Полина, Заря-Заряница, София-Солнышко и Океана. Среди мальчиков есть самородки с именами Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Дельфин, Николай-Никита-Нил и Христамрирадос.

Ранее Лайф называл имена супругов, кому не светит семейное счастье вдвоём. Если есть пары, возлюбленные которых созданы друг для друга, есть и такие, где гармонии не достичь. И нередко в любовной совместимости играют большую роль имена.

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Елизавета Терешкова
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