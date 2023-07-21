Вне закона: 12 имён, которыми строго запрещено называть своего ребёнка

Во всём мире существует множество интересных, необычных и красивых имён. Однако некоторые особо одарённые родители желают поиздеваться над чадом, обозвав его странно или по-уродски. Чтобы такого не происходило, в ряде стран, включая Россию, были приняты законы, запрещающие называть детей определённым образом.

Имя — это не просто красивое название человека. Оно является важным эзотерическим составляющим жизни каждого из нас. Ведь несёт определённые черты характера, может рассказать будущее, подсказать любовную совместимость и многое другое. А как быть тому, над кем родители решили подшутить и сделать жертвой креатива?

По разным причинам, включая исторический и религиозный контексты, в ряде стран вместе с Россией было принято решение запретить определённые детские "имена". Принеси вы желаемое из перечня или плод своей фантазии, варианты просто не одобрят в загсе, ратуше или посольстве.

Как по закону нельзя называть детей: список запрещённых имён. Фото © Shutterstock

Вот список из 12 незаконных вариантов, как нельзя называть детей: Имя и фамилия основателя Третьего рейха через дефис. Анус. Нутелла. Иуда. Мессия. Иисус Христос. Буквенно-цифровое сочетание типа БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Запрещены имена с бранными словами, указанием рангов, должностей или титулов. Имена с цифрами. Король/Королева. Величество. Санта-Клаус.

Однако, если вам так хочется креативно назвать своего ребёнка, не используя перечисленное выше, всегда можно как-то изощриться. Например, в Москве встречались случаи необычных, но не запрещённых имён детей. Девочки Полина-Полина, Заря-Заряница, София-Солнышко и Океана. Среди мальчиков есть самородки с именами Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Дельфин, Николай-Никита-Нил и Христамрирадос.