Вне закона: 12 имён, которыми строго запрещено называть своего ребёнка
Конфетка, Королева или аббревиатура имени, фамилии и отчества — каких только безумных вариантов не предлагали. Чтобы не портить жизнь малышам, было принято ограничить фантазию родителей официально.
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Во всём мире существует множество интересных, необычных и красивых имён. Однако некоторые особо одарённые родители желают поиздеваться над чадом, обозвав его странно или по-уродски. Чтобы такого не происходило, в ряде стран, включая Россию, были приняты законы, запрещающие называть детей определённым образом.
Имя — это не просто красивое название человека. Оно является важным эзотерическим составляющим жизни каждого из нас. Ведь несёт определённые черты характера, может рассказать будущее, подсказать любовную совместимость и многое другое. А как быть тому, над кем родители решили подшутить и сделать жертвой креатива?
По разным причинам, включая исторический и религиозный контексты, в ряде стран вместе с Россией было принято решение запретить определённые детские "имена". Принеси вы желаемое из перечня или плод своей фантазии, варианты просто не одобрят в загсе, ратуше или посольстве.
Как по закону нельзя называть детей: список запрещённых имён. Фото © Shutterstock
Вот список из 12 незаконных вариантов, как нельзя называть детей:
- Имя и фамилия основателя Третьего рейха через дефис.
- Анус.
- Нутелла.
- Иуда.
- Мессия.
- Иисус Христос.
- Буквенно-цифровое сочетание типа БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).
- Запрещены имена с бранными словами, указанием рангов, должностей или титулов.
- Имена с цифрами.
- Король/Королева.
- Величество.
- Санта-Клаус.
Однако, если вам так хочется креативно назвать своего ребёнка, не используя перечисленное выше, всегда можно как-то изощриться. Например, в Москве встречались случаи необычных, но не запрещённых имён детей. Девочки Полина-Полина, Заря-Заряница, София-Солнышко и Океана. Среди мальчиков есть самородки с именами Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Дельфин, Николай-Никита-Нил и Христамрирадос.
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