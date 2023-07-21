В СССР из-за этих 5 модных решений все смеялись, а зря, ведь стиляги обогнали своё время

Когда мы смотрим на фотографии стильных советских мужчин и женщин, не можем не улыбнуться. Их образы кажутся немного смешными и нелепыми. Но мы забываем, что граждане СССР были настоящими пионерами моды, опередившими своё время. Рассмотрим пять примеров советской моды, которые сегодня выглядят совершенно нормально, но в то время могли стать причиной нападок со стороны консервативного общества.

Как носили джинсы в СССР

5 модных трендов СССР, которые сегодня ещё актуальнее. Фото © ТАСС / Акимов Николай

Когда джинсы появились в СССР в 1957 году, они были симфонией свободы и революции. Достать в Союзе их было крайне сложно, поэтому в большинстве случаев все новые пары покупались через фарцовщиков. Дело нелегальное — не обошлось и без пары смертных приговоров. Но молодёжь продолжала носить джинсы. В основном это были ребята свободного духа, которые не боялись выражать свою индивидуальность. Однако за такую одежду можно было попасть в неприятности со стороны властей, а также стать объектом насмешек окружающих. Сегодня: ни один человек в современном мире не обходится хотя бы без одной пары джинсов. Странно представлять, что когда-то для нас они были символом чего-то недоступного.

Советские спортивные костюмы

Как стиляги опередили своё время: модные тренды прошлого. Фото © ТАСС / Яковлев Александр

Спортивные костюмы стали популярными в СССР в 1970-х годах. Они были удобными и практичными, и многие молодые люди носили их вместо обычной одежды. Однако такая одежда считалась неэстетичной и неприемлемой для ношения на повседневной основе. Сегодня: теперь каждый человек может спокойно выйти на улицу в спортивном костюме и ему никто ничего не скажет. Мало того, такие образы — это не только удобство, но и стиль, если хотите, жизни. Модные дома делают коллекции на основе спортивного шика, одевая топ-моделей в такие наряды, которые вы носили ещё в 80-х.

Мини-юбки родом из СССР

Модные тренды СССР, из-за которых у вас могли быть проблемы. Фото © ТАСС / Паже Улдис

В 1960-х годах мини-юбки стали символом сексуальной революции. Выход в такой юбчонке мог закончиться не только общественным порицанием. Эти элементы гардероба считались непристойными и не соответствующими советской морали. Молодые женщины, однако, продолжали носить мини-юбки, даже несмотря на угрозы, ведь это — символ своей свободы и возможности выражать себя. Сегодня: мини-юбки продолжают быть популярными в современном мире. Правда, теперь, когда в них щеголяют уже несколько десятилетий, никого удивить такой длиной не получится. Из символа женской силы и независимости они превратились в обычный предмет гардероба. Значит, борьба дала свои плоды.

Почему в Советском Союзе не любили кеды

История моды в СССР: 5 примеров, опередивших время. Кадр © "Приключения Электроника". Режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk.ru

Кеды стали популярными в СССР в 1960-х годах. Они были удобными и практичными, и многие молодые люди носили их вместо ботинок. Однако считалось, что такой обуви место только в спортзале. Прийти в паре спортивок на серьёзную работу или официальное мероприятие — поставить на себе клеймо взбалмошного стиляги. Сегодня: кеды и кроссовки стали самыми популярными видами обуви в мире. Их можно носить где и когда угодно, даже на официальных мероприятиях. Главное — правильно подобрать и вписать в образ.

Цветные колготки — модный тренд из СССР

Как модники из СССР вдохновляют сегодня. Кадр © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk.ru

В СССР цветные колготки считались неприемлемыми из-за ярких цветов. Кроме стиляг, надеть их никто не рисковал — такие вызывающие цвета не соответствовали советской морали. Однако модницы продолжали носить их, так как они были удобными и модными. Сегодня: цветные колготки добрались не только до гардеробов наших модниц, но и до мировых подиумов! Яркий и доступный элемент женского гардероба, который может легко освежить образ.