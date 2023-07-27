7 женских выходок в сексе, которые вскружат голову любому мужчине
Хотите доставить мужчине такое удовольствие от близости, которое он никогда не забудет, но не знаете как? Есть семь простых способов. Рассказываем подробнее про каждый.
Как вести себя в сексе женщине, чтобы мужчина никогда и не подумал про измену. Обложка © Shutterstock
Честное и открытое общение зачастую и является основой хорошего секса. Найдите время, чтобы обсудить желания, границы и фантазии со своим партнёром. Некоторые специалисты считают, что ключ к счастливой интимной жизни — это ещё и разнообразие, ну и несколько других вещей, о которых знает не каждая.
1. Уверенность в своей сексуальности
Нет ничего сексуальнее женщины, которая знает, чего хочет, и не боится это выразить. Уверенность — это магнетическая сила, которая притягивает мужчин, пробуждая первобытный инстинкт соответствовать её желаниям и исследовать неизведанные территории. Когда девушка излучает уверенность в себе, она готовит почву для захватывающей встречи, где оба партнёра могут полностью предаться своим страстям, не колеблясь. Кроме того, мы, а не наши вторые половинки, несём полную ответственность за собственное удовольствие и сексуальное удовлетворение, и наоборот. Наслаждайтесь процессом и будьте игривыми, даже если кажется, что всё идёт не идеально.
2. Практика осознанного секса
Совместная практика осознанного секса вскружит голову вашему партнёру. Фото © Shutterstock
Ваш разум блуждает где-то во время секса? Вы не одни такие. Многим знакомо, когда при близости задумываешься, например, есть ли у пингвинов колени. Однако это непреднамеренно. Отключите голову и получите оргазм. Практикуйте осознанность в интимные моменты, сосредотачиваясь исключительно на текущем опыте с вашим мужчиной. Полное присутствие в моменте усиливает связь и ощущения, делая опыт более глубоким и запоминающимся. Осознанно обнимая друг друга или касаясь тел в течение нескольких минут, вы почувствуете себя в эмоциональной безопасности и физически расслабленными. Это повысит уровень гормона окситоцина и доставляющего удовольствие дофамина. Что пробудит сексуальность в женском теле, а у мужчин — ослабит стресс, чтобы предотвратить преждевременную эякуляцию.
3. Игра в нежную кошечку
Необязательно всегда быть страстной любовницей. Начните с нежных прикосновений к мужчине. Исследуйте его лицо: проведите кончиками пальцев или кончиком языка по его лбу, носу, "разгладьте" морщинки между бровями. Поверьте, ласка тоже может возбуждать. Попробуйте сделать лёгкий массаж головы, потрогайте волосы и слегка надавите на мочки. Чувственное прикосновение — мощный инструмент для разжигания желания. Откройте для себя эрогенные зоны друг друга и поэкспериментируйте с поцелуями. Если будете обращать внимание на ответы и реакцию своего мужчины, сможете понять, что приносит ему удовольствие и создаёт более тесный контакт. Женщина, которая принимает свою чувственную сторону, знает, как использовать прикосновения, чтобы передать желание и привязанность одновременно. Оставляя мужчину заворожённым очарованием от её присутствия.
4. Интим с духом авантюризма
Эксперименты в сексуальной жизни укрепят связь и зажгут огонь страсти. Фото © Shutterstock
Сексуальное удовольствие должно быть совместным путешествием. Взаимные исследования — это ключ к открытию новых высот удовольствия. Поощряйте вашего мужчину выражать свои желания и предпочтения, будьте и сами открыты для совместных экспериментов. Готовность рисковать в фантазиях друг друга укрепит связь и зажжёт более глубокое чувство доверия. Женщина, которая принимает новизну и фантазию в спальне, — это глоток свежего воздуха, пробуждающий чувство исследования и волнения. Не стесняйтесь водить мужчину в необычные места для секса, удивлять его секс-игрушками и ролевыми играми.
5. Ласки с перепадами температур
Контраст холодного и горячего добавит в вашу интимную жизнь экзотики и немного экспериментов. Вы можете согреть его грудь своим горячим страстным дыханием или поцелуями, а затем подуть на неё, охладив. Если хотите усилить ощущения, возьмите кусочек льда и проведите им по коже мужчины. Чередуйте холод и тепло. Такой эксперимент можно провести и во время оральных ласк. Только будьте осторожны, в погоне за ярким опытом не отморозьте что-нибудь своему партнёру.
6. Секс при включённом свете
Мужчины любят глазами, занимайтесь сексом при свете. Фото © Shutterstock
Считается, что полумрак лучше всего подходит для создания интимной обстановки в помещении. Действительно, женская половина населения уверена: темнота и свечи — это романтично и сексуально. Однако мужская, наоборот, отдаёт предпочтение яркому свету. Большинству парней приятно видеть свою партнёршу во время близости, смотреть ей в глаза. Поэтому не стоит выключать свет, сделайте своему мужчине приятное: позвольте ему наслаждаться вашим телом и лицом.
7. Энтузиазм и доминирование женщины
Энтузиазм — это то, что хочет чувствовать каждый мужчина, находясь с женщиной. Поверьте, когда партнёрша воспринимает физическую близость как одолжение, это мало кого заводит. Занятия любовью должны доставлять удовольствие обоим, соответственно, и энтузиазм также должен исходить от двоих. Огонь желания в глазах женщины, жёсткий флирт — всё это сводит мужчину с ума. И, даже если вы по своей натуре не лидер, а всего лишь хрупкая милашка, постарайтесь хотя бы иногда отступать от собственных правил и проявлять инициативу в спальне. Не стоит считать, что только мужчина должен условно "быть сверху" в сексе, любовь требует отдачи обоих партнёров.
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