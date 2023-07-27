7 женских выходок в сексе, которые вскружат голову любому мужчине

Честное и открытое общение зачастую и является основой хорошего секса. Найдите время, чтобы обсудить желания, границы и фантазии со своим партнёром. Некоторые специалисты считают, что ключ к счастливой интимной жизни — это ещё и разнообразие, ну и несколько других вещей, о которых знает не каждая.

1. Уверенность в своей сексуальности

Нет ничего сексуальнее женщины, которая знает, чего хочет, и не боится это выразить. Уверенность — это магнетическая сила, которая притягивает мужчин, пробуждая первобытный инстинкт соответствовать её желаниям и исследовать неизведанные территории. Когда девушка излучает уверенность в себе, она готовит почву для захватывающей встречи, где оба партнёра могут полностью предаться своим страстям, не колеблясь. Кроме того, мы, а не наши вторые половинки, несём полную ответственность за собственное удовольствие и сексуальное удовлетворение, и наоборот. Наслаждайтесь процессом и будьте игривыми, даже если кажется, что всё идёт не идеально.

2. Практика осознанного секса

Совместная практика осознанного секса вскружит голову вашему партнёру. Фото © Shutterstock

Ваш разум блуждает где-то во время секса? Вы не одни такие. Многим знакомо, когда при близости задумываешься, например, есть ли у пингвинов колени. Однако это непреднамеренно. Отключите голову и получите оргазм. Практикуйте осознанность в интимные моменты, сосредотачиваясь исключительно на текущем опыте с вашим мужчиной. Полное присутствие в моменте усиливает связь и ощущения, делая опыт более глубоким и запоминающимся. Осознанно обнимая друг друга или касаясь тел в течение нескольких минут, вы почувствуете себя в эмоциональной безопасности и физически расслабленными. Это повысит уровень гормона окситоцина и доставляющего удовольствие дофамина. Что пробудит сексуальность в женском теле, а у мужчин — ослабит стресс, чтобы предотвратить преждевременную эякуляцию.

3. Игра в нежную кошечку

Необязательно всегда быть страстной любовницей. Начните с нежных прикосновений к мужчине. Исследуйте его лицо: проведите кончиками пальцев или кончиком языка по его лбу, носу, "разгладьте" морщинки между бровями. Поверьте, ласка тоже может возбуждать. Попробуйте сделать лёгкий массаж головы, потрогайте волосы и слегка надавите на мочки. Чувственное прикосновение — мощный инструмент для разжигания желания. Откройте для себя эрогенные зоны друг друга и поэкспериментируйте с поцелуями. Если будете обращать внимание на ответы и реакцию своего мужчины, сможете понять, что приносит ему удовольствие и создаёт более тесный контакт. Женщина, которая принимает свою чувственную сторону, знает, как использовать прикосновения, чтобы передать желание и привязанность одновременно. Оставляя мужчину заворожённым очарованием от её присутствия.

4. Интим с духом авантюризма

Эксперименты в сексуальной жизни укрепят связь и зажгут огонь страсти. Фото © Shutterstock

Сексуальное удовольствие должно быть совместным путешествием. Взаимные исследования — это ключ к открытию новых высот удовольствия. Поощряйте вашего мужчину выражать свои желания и предпочтения, будьте и сами открыты для совместных экспериментов. Готовность рисковать в фантазиях друг друга укрепит связь и зажжёт более глубокое чувство доверия. Женщина, которая принимает новизну и фантазию в спальне, — это глоток свежего воздуха, пробуждающий чувство исследования и волнения. Не стесняйтесь водить мужчину в необычные места для секса, удивлять его секс-игрушками и ролевыми играми.

5. Ласки с перепадами температур

Контраст холодного и горячего добавит в вашу интимную жизнь экзотики и немного экспериментов. Вы можете согреть его грудь своим горячим страстным дыханием или поцелуями, а затем подуть на неё, охладив. Если хотите усилить ощущения, возьмите кусочек льда и проведите им по коже мужчины. Чередуйте холод и тепло. Такой эксперимент можно провести и во время оральных ласк. Только будьте осторожны, в погоне за ярким опытом не отморозьте что-нибудь своему партнёру.

6. Секс при включённом свете

Мужчины любят глазами, занимайтесь сексом при свете. Фото © Shutterstock

Считается, что полумрак лучше всего подходит для создания интимной обстановки в помещении. Действительно, женская половина населения уверена: темнота и свечи — это романтично и сексуально. Однако мужская, наоборот, отдаёт предпочтение яркому свету. Большинству парней приятно видеть свою партнёршу во время близости, смотреть ей в глаза. Поэтому не стоит выключать свет, сделайте своему мужчине приятное: позвольте ему наслаждаться вашим телом и лицом.

7. Энтузиазм и доминирование женщины

Энтузиазм — это то, что хочет чувствовать каждый мужчина, находясь с женщиной. Поверьте, когда партнёрша воспринимает физическую близость как одолжение, это мало кого заводит. Занятия любовью должны доставлять удовольствие обоим, соответственно, и энтузиазм также должен исходить от двоих. Огонь желания в глазах женщины, жёсткий флирт — всё это сводит мужчину с ума. И, даже если вы по своей натуре не лидер, а всего лишь хрупкая милашка, постарайтесь хотя бы иногда отступать от собственных правил и проявлять инициативу в спальне. Не стоит считать, что только мужчина должен условно "быть сверху" в сексе, любовь требует отдачи обоих партнёров.