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28 июля, 05:00

Заплачете от смеха! Фотографии 9 пёселей и 1 кота, которых "испортили" неумелые грумеры

Шанс остаться с ужасной стрижкой после похода к парикмахеру есть не только у людей — питомцы также рискуют, когда оказываются у грумера. Собрали самые забавные снимки животных, которых теперь можно только что пожалеть.

"Попросила грумера сделать стрижку в стиле "Могу я поговорить с менеджером?"... Чуть не умерла со смеху", — HopHeadRed34.

Фото © Reddit / HopHeadRed34

Фото © Reddit / HopHeadRed34

"Не знаю, почему идея побрить всё, кроме мордочки, показалась кому-то нормальной", — mebeim.

Фото © Reddit / mebeim

Фото © Reddit / mebeim

"Побрейте его, пожалуйста", — lunarlilache.

Фото © Reddit / lunarlilache

Фото © Reddit / lunarlilache

"Что тут произошло?" SonaSierra19.

Фото © Reddit / SonaSierra19

Фото © Reddit / SonaSierra19

"Теперь моя собака выглядит так, словно носит маску", — Couch_Licker.

Фото © Reddit / Couch_Licker

Фото © Reddit / Couch_Licker

"Какая-то девушка поделилась этой фотографией в группе "Любительская стрижка питомцев"... Я не могу перестать смеяться", — thegreatesk.

Фото © Reddit / thegreatesk

Фото © Reddit / thegreatesk

"Забирала собаку от грумера и чуть не умерла со смеху", — phoriaa.

Фото © Reddit / phoriaa

Фото © Reddit / phoriaa

"Знаете, моя собака слишком милая"... Понял вас, мэм! Будет исправлено", — ItsDaJman.

Фото © Reddit / ItsDaJman

Фото © Reddit / ItsDaJman

"Кажется, ему не понравилась новая стрижка", — Inazumaryoku.

Фото © Reddit / Inazumaryoku

Фото © Reddit / Inazumaryoku

"Мою собаку так подстригли, что теперь она выглядит как человек!" dog-admin.

Фото © Reddit / dog-admin

Фото © Reddit / dog-admin

Какого цвета коты-лекари, какие защищают от сглаза: Значение окраса домашних кошек

Какого цвета коты-лекари, какие защищают от сглаза: Значение окраса домашних кошек

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Reddit / Inazumaryoku

Сергей Трофимов
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