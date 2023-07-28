Заплачете от смеха! Фотографии 9 пёселей и 1 кота, которых "испортили" неумелые грумеры
Шанс остаться с ужасной стрижкой после похода к парикмахеру есть не только у людей — питомцы также рискуют, когда оказываются у грумера. Собрали самые забавные снимки животных, которых теперь можно только что пожалеть.
"Попросила грумера сделать стрижку в стиле "Могу я поговорить с менеджером?"... Чуть не умерла со смеху", — HopHeadRed34.
Фото © Reddit / HopHeadRed34
"Не знаю, почему идея побрить всё, кроме мордочки, показалась кому-то нормальной", — mebeim.
Фото © Reddit / mebeim
"Побрейте его, пожалуйста", — lunarlilache.
Фото © Reddit / lunarlilache
"Что тут произошло?" — SonaSierra19.
Фото © Reddit / SonaSierra19
"Теперь моя собака выглядит так, словно носит маску", — Couch_Licker.
Фото © Reddit / Couch_Licker
"Какая-то девушка поделилась этой фотографией в группе "Любительская стрижка питомцев"... Я не могу перестать смеяться", — thegreatesk.
Фото © Reddit / thegreatesk
"Забирала собаку от грумера и чуть не умерла со смеху", — phoriaa.
Фото © Reddit / phoriaa
"Знаете, моя собака слишком милая"... Понял вас, мэм! Будет исправлено", — ItsDaJman.
Фото © Reddit / ItsDaJman
"Кажется, ему не понравилась новая стрижка", — Inazumaryoku.
Фото © Reddit / Inazumaryoku
"Мою собаку так подстригли, что теперь она выглядит как человек!" — dog-admin.
Фото © Reddit / dog-admin
Reddit / Inazumaryoku