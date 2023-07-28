Заплачете от смеха! Фотографии 9 пёселей и 1 кота, которых "испортили" неумелые грумеры

"Попросила грумера сделать стрижку в стиле "Могу я поговорить с менеджером?"... Чуть не умерла со смеху", — HopHeadRed34.

Фото © Reddit / HopHeadRed34

"Не знаю, почему идея побрить всё, кроме мордочки, показалась кому-то нормальной", — mebeim.

Фото © Reddit / mebeim

Фото © Reddit / lunarlilache

"Что тут произошло?" — SonaSierra19.

Фото © Reddit / SonaSierra19

"Теперь моя собака выглядит так, словно носит маску", — Couch_Licker.

Фото © Reddit / Couch_Licker

"Какая-то девушка поделилась этой фотографией в группе "Любительская стрижка питомцев"... Я не могу перестать смеяться", — thegreatesk.

Фото © Reddit / thegreatesk

"Забирала собаку от грумера и чуть не умерла со смеху", — phoriaa.

Фото © Reddit / phoriaa

"Знаете, моя собака слишком милая"... Понял вас, мэм! Будет исправлено", — ItsDaJman.

Фото © Reddit / ItsDaJman

"Кажется, ему не понравилась новая стрижка", — Inazumaryoku.

Фото © Reddit / Inazumaryoku

"Мою собаку так подстригли, что теперь она выглядит как человек!" — dog-admin.