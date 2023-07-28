Стало известно, сколько россиян готовы поступиться зарплатой ради короткого рабочего дня в жару

Лето — это время, когда сложно быть продуктивным на работе, а все мысли только об отпуске и прогулках. Кстати, некоторые россияне даже готовы поступиться зарплатой ради короткого рабочего дня в жару. О том, как помочь себе сохранить мотивацию в это время года, Лайфу рассказал операционный директор сервиса "Подработка" Александр Ветерков.

Но начнём со статистики: по данным "Работы.ру", 29% россиян хотели бы сокращённый рабочий день в жару, 27% — хотят уходить в такое время на удалёнку, а 24% — не трудиться вовсе, если температура воздуха больше 30 градусов. Большинство опрошенных (59%) при этом не согласны получать меньше ради короткого рабочего дня в жару. А вот 41% выразили такую готовность: 27% из них готовы отдать за это 10% от зарплаты, 9% — до 20%, а 2% — до 30%.

Как не потерять мотивацию на работе в жару?

1. Составьте план Если вы чувствуете, что производительность страдает, то стоит заранее планировать рабочий день и стараться не перерабатывать.Также работать легче, когда есть цель, к которой нужно стремиться. Например, к осени накопить на долгожданную покупку.

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2. Старайтесь вести активную жизнь Включите в расписание интересные походы, экскурсии, кино, музеи, общение с друзьями. Так у вас не будет ощущения, что лето проходит мимо вас, а выходные будут наполнены эмоциями и приятными воспоминаниями.

3. Выбирайте правильную одежду Отдавайте предпочтение лёгкой одежде из натуральной ткани. Не стоит выходить на улицу без головного убора и солнцезащитных очков.

3. Следите за питанием Пейте достаточное количество воды, чистой или с лимоном и мятой, чаи и компоты. Лучше, если напитки будут охлаждёнными, но не ледяными. Также стоит есть лёгкую пищу, чтобы не перегружать организм.

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4. Выбирайте рабочий режим Если вы трудитесь на улице, выбирайте для работы утреннее или вечернее время, когда не так жарко. Также делайте перерывы на 10–15 минут в тени, так вы будете меньше уставать.

5. Наносите солнцезащитный крем Ультрафиолетовое излучение от палящего летнего солнца чрезвычайно интенсивно в жаркую погоду. Солнцезащитный крем действует как щит, снижая риск солнечных ожогов и рака кожи. Наносить крем нужно за 20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, если вы работаете на свежем воздухе.