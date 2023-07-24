Психолог рассказала, какая скрытая причина может быть у опозданий на работу

Если кто-то часто опаздывает на работу, ему нужно заглянуть в прошлое и достать оттуда истинные причины такого поведения. Иногда избавиться от такой проблемы помогает смена работы, ведь прошлая, скорее всего, уже не нравится. Об этом рассказала психолог Марина Философ.

"Если вы работаете по найму и хронически опаздываете на работу, то стоит подумать, а точно ли вам нравится ваша работа. Если ответ "нет", то нужно разобраться с причинами, а не проявлять скрытую агрессию через опоздания. И, возможно, вам просто давно пора сменить работу", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Психолог предложила сначала взяться за свою мотивацию: понять, почему важна пунктуальность и кто "научил" опаздывать. Затем нужно обратить внимание на мелочи: учесть время на утренние сборы. Например, одежду и сумку можно подготовить заранее. Также не помешает установить будильник за 20 минут до выхода. Приезжать на важную встречу лучше заранее. Если осталось время, можно почитать или выпить кофе.