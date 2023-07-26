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26 июля, 11:38

Россиянам рассказали, можно ли отказаться от обеда, чтобы уйти с работы раньше

Юрист Плешанова: Использовать время обеда ради сокращения рабочего дня нельзя

Многие россияне хоть раз задумывались, а можно ли отказаться от времени обеда, чтобы уйти с работы раньше. Оказывается, нельзя, говорит юрист Ольга Плешанова. По её словам, работодатель обязан предоставлять сотрудникам обед, а перерыв необходим человеку для поддержания здоровья и тонуса.

"С точки зрения физиологии, биологических потребностей человека обед необходим. И предусмотренный ТК перерыв не относится к выраженным диспозитивным нормам, отдающим то или иное действие на усмотрение работника. Обед есть значит, он должен быть. Это не опционально, нельзя так, что "хочу пользуюсь, не хочу не пользуюсь", пояснила Плешанова в беседе с РИА "ФедералПресс".

Норма об обеде закреплена в статье 108 ТК РФ и правилах внутреннего распорядка организации. Так, каждому сотруднику при восьмичасовом рабочем дне должен быть предоставлен перерыв от 30 минут (минимум) до двух часов (максимум).

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А ранее юрист назвал единственный случай, когда работодатель имеет право перенести отпуск сотрудника, — если это необходимо для поддержания нормального ритма работы организации. Подробности читайте в материале Лайфа.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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