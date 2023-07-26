Россиянам рассказали, можно ли отказаться от обеда, чтобы уйти с работы раньше

Многие россияне хоть раз задумывались, а можно ли отказаться от времени обеда, чтобы уйти с работы раньше. Оказывается, нельзя, говорит юрист Ольга Плешанова. По её словам, работодатель обязан предоставлять сотрудникам обед, а перерыв необходим человеку для поддержания здоровья и тонуса.