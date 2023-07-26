Россиянам рассказали, можно ли отказаться от обеда, чтобы уйти с работы раньше
Юрист Плешанова: Использовать время обеда ради сокращения рабочего дня нельзя
Многие россияне хоть раз задумывались, а можно ли отказаться от времени обеда, чтобы уйти с работы раньше. Оказывается, нельзя, говорит юрист Ольга Плешанова. По её словам, работодатель обязан предоставлять сотрудникам обед, а перерыв необходим человеку для поддержания здоровья и тонуса.
"С точки зрения физиологии, биологических потребностей человека обед необходим. И предусмотренный ТК перерыв не относится к выраженным диспозитивным нормам, отдающим то или иное действие на усмотрение работника. Обед есть — значит, он должен быть. Это не опционально, нельзя так, что "хочу — пользуюсь, не хочу — не пользуюсь", — пояснила Плешанова в беседе с РИА "ФедералПресс".
Норма об обеде закреплена в статье 108 ТК РФ и правилах внутреннего распорядка организации. Так, каждому сотруднику при восьмичасовом рабочем дне должен быть предоставлен перерыв от 30 минут (минимум) до двух часов (максимум).
А ранее юрист назвал единственный случай, когда работодатель имеет право перенести отпуск сотрудника, — если это необходимо для поддержания нормального ритма работы организации. Подробности читайте в материале Лайфа.
ТАСС / Егор Алеев