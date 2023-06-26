Юрист объяснил, как распознать абьюз на работе, и что делать, если вы стали его жертвой

Большинство людей слышали об абьюзе, тему даже можно назвать достаточно популярной. Это явление может проявляться не только в семьях, но и в рабочих коллективах. Подробнее о таких ситуациях и правильной реакции на них рассказал юрист Юрий Капштык.

Абьюз на рабочем месте выражается в уничижительном и пренебрежительном отношении к коллеге, объяснил юрист. Например, это может проявляться в нарушении личных границ сотрудника.

Часто бывает так, что даже в хороших рабочих коллективах с достойным уровнем зарплаты на человека оказывается психологическое давление, сообщил эксперт. Причём это проявляется не в разовых ситуациях, а больше похоже на неявный и планомерный процесс.

"Звонки с какими-то заданиями в выходные дни, в нерабочее время. Или, к примеру, работнику говорят: "Ну у тебя же образование, ты что, не можешь это сделать? Ты же специалист". У людей в такой ситуации происходит выгорание", — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Часто в таких случаях работник начинает нервничать, у него падает производительность труда и качество работы. Человек может ощущать себя неполноценным членом коллектива, подчеркнул Капштык.

Во избежание негативных последствий для профессиональной деятельности и психического здоровья нужно обозначить границы для людей, которые позволяют себе такое поведение, посоветовал Капштык. Например, с начальником нужно проговорить свои должностные обязанности и не соглашаться на работу в ненормированном графике. Стоит напомнить ему и о том, что у вас есть личная жизнь, семья или дети.

Кроме того, Капштык предложил фиксировать результаты своей работы, чтобы их можно было указать в отчёте. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать, что вы полностью выполняете ту работу, которую требуют ваши должностные обязанности.

В заключение юрист напомнил, что работник может обратиться в трудовую инспекцию в тех случаях, когда к нему предъявляют повышенные требования. В ведомство можно написать жалобу, в которой необходимо сообщить, что в трудовом коллективе поддерживается тяжёлый психологический климат, а также возникают конфликты, выходящие за рамки должностных взаимоотношений.