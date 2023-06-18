Участницы климатического саммита ООН обвинили коллег-мужчин в домогательствах

Десятки женщин-делегатов в преддверии 28-го климатического саммита в Дубае заявили о домогательствах со стороны делегатов-мужчин на прошлогодней конференции ООН. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на делегатов прошлогоднего мероприятия.

По данным газеты, делегаты от Великобритании, Германии, США, Канады, Мексики, Перу и из других стран обратились к организаторам конференции с просьбой "обратить особое внимание на то, как обращаются с женщинами – участниками переговоров", после случаев сексуальных домогательств и оскорблений на саммите ООН по изменению климата в 2022 году (COP27), который прошёл в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Как заявила руководитель делегации от Мексики Камила Сепеда, в прошлом году она подверглась домогательствам со стороны делегата, который отправлял ей неприемлемые сообщения. Кроме того, издание подчёркивает, что официально сообщалось и о других случаях сексуальных домогательств на прошлогодней конференции. По информации FT, это не первая трудность, с которой столкнулись организаторы саммита, который состоится в ОАЭ в ноябре 2023 года (COP28). Так, генсек ООН Антониу Гутерриш предупреждал, что переговоры по климату "подрываются корыстными интересами" представителей нефтегазовой отрасли.