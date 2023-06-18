Участницы климатического саммита ООН обвинили коллег-мужчин в домогательствах
FT: Женщины-делегаты заявили о домогательствах на климатической конференции ООН
Десятки женщин-делегатов в преддверии 28-го климатического саммита в Дубае заявили о домогательствах со стороны делегатов-мужчин на прошлогодней конференции ООН. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на делегатов прошлогоднего мероприятия.
По данным газеты, делегаты от Великобритании, Германии, США, Канады, Мексики, Перу и из других стран обратились к организаторам конференции с просьбой "обратить особое внимание на то, как обращаются с женщинами – участниками переговоров", после случаев сексуальных домогательств и оскорблений на саммите ООН по изменению климата в 2022 году (COP27), который прошёл в египетском Шарм-эль-Шейхе.
Как заявила руководитель делегации от Мексики Камила Сепеда, в прошлом году она подверглась домогательствам со стороны делегата, который отправлял ей неприемлемые сообщения. Кроме того, издание подчёркивает, что официально сообщалось и о других случаях сексуальных домогательств на прошлогодней конференции. По информации FT, это не первая трудность, с которой столкнулись организаторы саммита, который состоится в ОАЭ в ноябре 2023 года (COP28). Так, генсек ООН Антониу Гутерриш предупреждал, что переговоры по климату "подрываются корыстными интересами" представителей нефтегазовой отрасли.
Ранее Лайф писал, что мексиканская саксофонистка Мариа Елена Риос обвинила актёра Теноча Уэрту в сексуальных домогательствах, назвав его "сексуальным хищником". Артист известен по роли Нэмора в фильме "Чёрная пантера: Ваканда навеки".
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