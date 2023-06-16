TMZ: Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании на матче финала НБА

Ирландского бойца MMA, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора обвиняют в изнасиловании. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на адвоката пострадавшей.

Всё случилось на матче финала НБА "Майами Хит" — "Денвер Наггетс", прошедшем 9 июня. Девушка заявила полиции, что Макгрегор запер её в туалете и принудил к оральному сексу. Ей удалось ударить спортсмена в живот и убежать. Сейчас она настроена уладить ситуацию мирным путём и пока не инициирует судебное разбирательство. Сторона Макгрегора отрицает обвинения, называв их ложными.