Маскот "Майами Хит" госпитализирован после нокаута от чемпиона UFC Макгрегора
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ударил маскота баскетбольного клуба "Майами Хит" в ходе четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА против "Денвера" (95:108). Об этом сообщает Fox News.
Макгрегор бьёт маскота "Майами Хит" в ходе четвёртого матча с "Денвером". Видео © Twitter / Overtime
Драка была постановочной и состоялась в перерыве матча. Однако удар 34-летнего ирландца оказался такой силы, что мужчина, находившийся в костюме, упал на паркет, а позднее был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью. Болельщики освистали бойца.
Напомним, последний бой бывший чемпион UFC Конор Макгрегор провёл против Дастина Порье в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего Макгрегор в ринге одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.
Twitter / Overtime