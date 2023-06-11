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11 июня, 02:04

Маскот "Майами Хит" госпитализирован после нокаута от чемпиона UFC Макгрегора

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ударил маскота баскетбольного клуба "Майами Хит" в ходе четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА против "Денвера" (95:108). Об этом сообщает Fox News.

Макгрегор бьёт маскота "Майами Хит" в ходе четвёртого матча с "Денвером". Видео © Twitter / Overtime

Драка была постановочной и состоялась в перерыве матча. Однако удар 34-летнего ирландца оказался такой силы, что мужчина, находившийся в костюме, упал на паркет, а позднее был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью. Болельщики освистали бойца.

В UFC анонсировали новый бой Конора Макгрегора

В UFC анонсировали новый бой Конора Макгрегора

Напомним, последний бой бывший чемпион UFC Конор Макгрегор провёл против Дастина Порье в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего Макгрегор в ринге одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Обложка ©

Twitter / Overtime

Юлия Коновалова
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