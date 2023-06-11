Маскот "Майами Хит" госпитализирован после нокаута от чемпиона UFC Макгрегора

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ударил маскота баскетбольного клуба "Майами Хит" в ходе четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА против "Денвера" (95:108). Об этом сообщает Fox News.

Макгрегор бьёт маскота "Майами Хит" в ходе четвёртого матча с "Денвером". Видео © Twitter / Overtime

Драка была постановочной и состоялась в перерыве матча. Однако удар 34-летнего ирландца оказался такой силы, что мужчина, находившийся в костюме, упал на паркет, а позднее был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью. Болельщики освистали бойца.