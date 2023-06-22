Треть россиян посчитали токсичных коллег источником их проблем со здоровьем

Около трети россиян (29%) признались, что работа негативно влияет на их физическое и ментальное здоровье. Такие данные были получены в ходе опроса, проведённого СК "Росгосстрах" и исследовательским центром "Зарплаты.ру", результаты есть в распоряжении Лайфа.

Каждый четвёртый отметил, что из-за профессиональной деятельности страдает только физическое здоровье. Так отвечали работники сферы юриспруденции (75%) и строительства (50%). В свою очередь, 11% респондентов пожаловались на проблемы с ментальным здоровьем, на это указали специалисты в области образования (33%). А вот сотрудники из сфер бухгалтерии и финансов (43%), транспорта (41%) и промышленности (36%) заявили о вредном влиянии работы как на физическое, так и ментальное здоровье.

Самыми неприятными симптомами, с которыми столкнулись опрошенные, стали стресс (56%), боли в спине и ногах (52%), постоянная усталость (47%) и ухудшение зрения (41%). Респонденты уверены, что основными факторами, которые влияют на здоровье, являются сидячая работа (60%), большое количество задач и горящие дедлайны (40%), ранние подъёмы (38%), токсичные коллеги, руководитель и клиенты (27%), а также плохой режим питания в течение рабочего дня (24%).

На напряжённую работу чаще других жалуются сотрудники сферы образования (56%), IT и промышленности (по 50%). Ранние подъёмы в проблемах со здоровьем винят работники ресторанов и общепита (67%), а плохой режим питания — сотрудники розничной торговли (56%). Токсичный коллектив чаще можно встретить в сфере транспорта (42%), искусства, а также среди рабочего персонала (по 40%).

"К сожалению, не все факторы возможно изменить, но можно предотвратить развитие заболеваний, к которым они могут привести, если уделять должное внимание не только работе, но и себе", — сказала заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Эксперт порекомендовала работающим россиянам с дефицитом свободного времени пользоваться телемедициной, которая есть как в пакетах ДМС, так и в виде отдельных продуктов.