Россияне рассказали, что их заставит перейти на шестидневку

Большинство россиян готовы трудиться шесть дней в неделю, но только если им существенно повысят зарплату. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на опрос, проведённый сервисом "Авито.Работа".

"Две трети всех опрошенных (64%) примерно в равных долях (29% и 35%) назвали условием перехода повышение вознаграждения на 10–30% и 30–50%", — говорится в исследовании.

И только 13% согласны работать больше за такие бонусы, как бесплатное питание в офисе или оплата работодателем проезда. При этом 23% опрошенных вообще не согласны на шестидневку ни при каких условиях, среди них 27% женщин и 19% мужчин. Участниками опроса стали десять тысяч россиян, 70% из которых трудоустроены.