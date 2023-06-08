Опрос показал, кем хотят подрабатывать этим летом российские студенты

Треть российских студентов планируют этим летом найти подработку. Из них 15% будут устраиваться курьерами, 11% — официантами, 8% — промоутерами и продавцами, а 7% — комплектовщиками.

По данным исследования, которое есть в распоряжении RT, кассирами собираются работать летом 5% студентов, репетиторами и грузчиками — по 4%, а нянями, маркетологами, фотографами и работниками кол-центров — по 3%. Ещё 2% хотят устроиться в качестве догситтеров, сотрудников туристической базы или гостевого дома для отдыхающих.

Только 1% опрошенных планируют подрабатывать аниматорами, ведущими праздников, таксистами, компьютерными мастерами и сотрудниками на пляжах. А у 14% особых предпочтений нет — они готовы рассмотреть любые предложения.

Среди причин, побуждающих студентов искать подработку, оказалось накопление денег — 75%, такое же соотношение в графе "ради материальной подстраховки". Кроме того, по 27% хотят помочь родителям. Для 12% подработка — это хобби, у 10% есть долги, а 9% зарабатывают на обучение.