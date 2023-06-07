В российских вузах могут ввести единые правила отсрочки платежа за обучение

В России предложили ввести однообразные правила отсрочки платежа за обучение в вузах. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Василий Власов. Как пишет RT, соответствующее обращение уже направлено на имя главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова.

В обращении народный избранник напомнил, что многие студенты обучаются в высших образовательных заведениях страны на платной основе, однако порой случаются ситуации, когда они не могут внести плату за учёбу в срок. Тогда они могут воспользоваться правом на отсрочку, но её правила устанавливаются каждым вузом индивидуально. Это создаёт неравные условия для обучаемых, считает депутат.

Например, некоторые институты дают отсрочку за десять дней до даты конечного платежа, другие — за 30. Некоторые могут отложить оплату на месяц или же на срок не более трёх месяцев и условия для моратория могут рассмотреть лишь в определённых случаях.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности установления для высших учебных заведений единых правил предоставления отсрочки платежа за обучение сроком до шести месяцев независимо от формы обучения при подаче заявления студентом не позднее чем за десять дней до конечной даты приёма платежа", — предложил Власов.