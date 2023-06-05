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5 июня, 12:30

Абитуриентам из Белгородской области дадут льготы по всей стране

Минобрнауки поручило принимать белгородских абитуриентов только по собеседованию

Для выпускников школ Белгородской области российские вузы должны будут проводить в этом году вступительные испытания только в виде собеседования. Соответствующую рекомендацию дало Министерство науки и высшего образования.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендует в срок до 7 июня 2023 года обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, устанавливающие правила приёма абитуриентов в 2023/2024 учебном году", — приводит RT цитату из заявления министерства.

Там также указано, что данные о проделанной работе вузы должны будут предоставить министерству в срок до 8 июня 2023 года.

В Воронежской и Белгородской областях опровергли сообщения о военном положении

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Ранее стало известно, что за сутки по Белгородской области ВСУ выпустили больше 600 снарядов. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей пока не уточняется.

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Unsplash

Илья Суриков
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