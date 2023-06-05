Абитуриентам из Белгородской области дадут льготы по всей стране

Для выпускников школ Белгородской области российские вузы должны будут проводить в этом году вступительные испытания только в виде собеседования. Соответствующую рекомендацию дало Министерство науки и высшего образования.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендует в срок до 7 июня 2023 года обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, устанавливающие правила приёма абитуриентов в 2023/2024 учебном году", — приводит RT цитату из заявления министерства.

Там также указано, что данные о проделанной работе вузы должны будут предоставить министерству в срок до 8 июня 2023 года.