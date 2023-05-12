Путин подписал указ о новой системе обучения в вузах
Путин подписал указ о сроках получения базового высшего образования
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о пилотном периоде новой системы высшего образования. Согласно документу, базовый период обучения в вузе будет длиться от 4 до шести лет, в магистратуре — от года до трёх лет. Всего будет три уровня высшего образования.
"Пилотный проект предусматривает установление следующих уровней высшего образования: базовое высшее образование; специализированное высшее образование, [а также] установление уровня профессионального образования — аспирантура", — следует из указа.
На уровне специализированного высшего образования будут предусмотрены программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
"Определить, что пилотный проект предусматривает обучение лиц, имеющих высшее образование — специалитет, по программам магистратуры специализированного высшего образования. Такое обучение не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования", — говорится в указе.
Пилотный проект коснётся только МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургского горного университета, Балтийского федерального университета им. Канта и Национального исследовательского Томского государственного университета.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов высшего образования со сроком обучения в вузах от четырёх до шести лет. По словам первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, при отказе от прошлой системы необходимо вернуться к лучшим традициям. Ранее в Минобрнауки рассказали о новой российской системе высшего образования. По данным ведомства, она будет состоять из трёх ступеней: базовой, специализированной и аспирантуры.
ТАСС / Михаил Метцель