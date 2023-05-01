В России хотят обязать выпускников-бюджетников работать три года по распределению
В ГД внесён законопроект о работе по распределению для студентов-бюджетников
В Государственную думу внесли законопроект, который позволит студентам-бюджетникам получить работу сразу после выпускного. Текст документа обнародован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Автором идеи выступил Госсовет Республики Татарстан. Проект предполагает внесение изменений в Федеральный закон "Об образовании в России".
Согласно ему, выпускники образовательных организаций, которые обучались на бюджетной форме, подлежат трудоустройству путём их распределения по полученной квалификации. Причём не позднее четырёх месяцев до получения дипломов специальная комиссия должна подобрать места для трудоустройства молодых специалистов. Затем выпускникам выдаётся уведомление о направлении на работу. Они могут получить и справку о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства. Однако при отказе выпускника от работы по распределению он будет обязан возместить затраты государства на его обучение. Предполагается, что студенты-бюджетники должны будут отработать по распределению три года.
"Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трёх лет по завершении обучения, что, в свою очередь, будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны", — указывается в документе.
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