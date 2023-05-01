В России хотят обязать выпускников-бюджетников работать три года по распределению

Согласно ему, выпускники образовательных организаций, которые обучались на бюджетной форме, подлежат трудоустройству путём их распределения по полученной квалификации. Причём не позднее четырёх месяцев до получения дипломов специальная комиссия должна подобрать места для трудоустройства молодых специалистов. Затем выпускникам выдаётся уведомление о направлении на работу. Они могут получить и справку о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства. Однако при отказе выпускника от работы по распределению он будет обязан возместить затраты государства на его обучение. Предполагается, что студенты-бюджетники должны будут отработать по распределению три года.