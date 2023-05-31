Минобрнауки поддержало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Идея уйти от практики обучения в магистратуре студентов с непрофильным бакалавриатом — правильная. Такое мнение в контексте рассмотрения новой системы высшего образования высказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. При этом он допустил, что для некоторых более универсальных специальностей возможны исключения.

"Это одно из возможных решений. В некоторых областях только так и может быть, например в медицине. Но для разных направлений могут быть другие решения", — сказал ТАСС Афанасьев.

Афанасьев привёл в качестве примера такую специализацию, как менеджмент. Он заметил, что на обучение управлению могут идти разные выпускники первой ступени, потому что направление универсальное. Он также допустил, что в целом это, наверное, правильный посыл, но исключения надо рассмотреть.

"В новой модели президент не случайно предложил специализированное высшее образование. Значит, оно предполагает какую-то базу", — добавил Афанасьев.