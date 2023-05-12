Указ Путина о новой системе высшего образования назвали в Совфеде долгожданным

Указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в РФ, который подписал президент страны Владимир Путин, является долгожданным. Об этом в беседе с RT заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Очень многие, особенно представители бизнеса, реального сектора экономики, особенно технических направлений, говорили о том, как сегодня недостаточен уровень компетенции, подготовки инженерных кадров, технических специальностей, что четыре года бакалавриата явно недостаточно для качественной подготовки специалистов", — подчеркнула сенатор.

По её словам, в указе Путина чётко определены уровни образования, срок базового высшего образования и перечень университетов – участников пилотного проекта. Важно учесть плюсы и минусы, чтобы система работала гладко, когда её введут по всей России, добавила Гумерова.