Указ Путина о новой системе высшего образования назвали в Совфеде долгожданным
Сенатор Гумерова назвала долгожданным проект об изменении уровней образования
Указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в РФ, который подписал президент страны Владимир Путин, является долгожданным. Об этом в беседе с RT заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"Очень многие, особенно представители бизнеса, реального сектора экономики, особенно технических направлений, говорили о том, как сегодня недостаточен уровень компетенции, подготовки инженерных кадров, технических специальностей, что четыре года бакалавриата явно недостаточно для качественной подготовки специалистов", — подчеркнула сенатор.
По её словам, в указе Путина чётко определены уровни образования, срок базового высшего образования и перечень университетов – участников пилотного проекта. Важно учесть плюсы и минусы, чтобы система работала гладко, когда её введут по всей России, добавила Гумерова.
Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал указ о пилотном периоде новой системы высшего образования. Согласно документу, базовый период обучения в вузе будет длиться от четырёх до шести лет, в магистратуре — от года до трёх лет. Всего предполагается три уровня высшего образования.
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