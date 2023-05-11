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11 мая, 13:05

В российские школы введут обновлённый учебник по обществознанию

Кравцов: Новый учебник по обществознанию разработают в следующем году

В Минпросвещения анонсировали выход обновлённого учебника по обществознанию. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, новый вариант будет разработан уже к следующему году.

"Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году", — заявил Кравцов в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По словам Кравцова, нынешний учебник был "псевдолиберальным", а в новом варианте акцент будет сделан на "настоящее и непреходящие ценности общества".

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николь Вербер
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