В российские школы введут обновлённый учебник по обществознанию

В Минпросвещения анонсировали выход обновлённого учебника по обществознанию. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, новый вариант будет разработан уже к следующему году.

"Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году", — заявил Кравцов в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По словам Кравцова, нынешний учебник был "псевдолиберальным", а в новом варианте акцент будет сделан на "настоящее и непреходящие ценности общества".