В российские школы введут обновлённый учебник по обществознанию
Кравцов: Новый учебник по обществознанию разработают в следующем году
В Минпросвещения анонсировали выход обновлённого учебника по обществознанию. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, новый вариант будет разработан уже к следующему году.
"Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году", — заявил Кравцов в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
По словам Кравцова, нынешний учебник был "псевдолиберальным", а в новом варианте акцент будет сделан на "настоящее и непреходящие ценности общества".
Ранее Лайф рассказывал, что Единый государственный экзамен по истории дополнят заданиями о специальной военной операции. Как сообщали в Рособрнадзоре, если материал будет включён в программу 10-го класса, ЕГЭ скорректируют с учётом завершения обучения в средней школе.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев