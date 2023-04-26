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26 апреля, 16:38

Российским школьникам почти вдвое увеличили количество часов по литературе

Минпросвещения РФ: Количество часов по литературе в школах увеличили до 35

Количество часов по литературе в российских школах увеличили почти вдвое, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

В ведомстве рассказали, что в учебные программы теперь, в частности, включены "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.

"Утвердили единую программу по литературе и увеличили количество часов. Так, в 1959 году у нас было 18 часов в неделю по всем классам, а по новым стандартам — уже 35. Недавно на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей обсуждался вопрос количества часов русского языка", — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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Ранее Лайф сообщал, что Кравцов на марафоне "Знание.Первые" представил новый учебник по истории с разделами об СВО для 11-х классов. Издание было выпущено под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского, а также дипломата, корееведа, историка и политолога, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

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Агентство городских новостей "Москва" / Максим Мишин

Наталья Исакова
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