Российским школьникам почти вдвое увеличили количество часов по литературе

Количество часов по литературе в российских школах увеличили почти вдвое, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

В ведомстве рассказали, что в учебные программы теперь, в частности, включены "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.

"Утвердили единую программу по литературе и увеличили количество часов. Так, в 1959 году у нас было 18 часов в неделю по всем классам, а по новым стандартам — уже 35. Недавно на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей обсуждался вопрос количества часов русского языка", — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.