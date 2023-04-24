Презентован новый учебник по истории для 11-х классов с упоминанием СВО

В Москве на марафоне "Знание.Первые" представлен новый учебник по истории для 11-х классов. Презентовали его министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник департамента Управления Президента РФ по общественным проектам Владислав Кононов. В новом пособии есть раздел, посвящённый специальной российской военной операции на Украине.

"Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку её участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтёрское движение", — говорится в новом учебнике.

По словам Кравцова, там будет QR-код, ведущий читателя к достоверным проверенным информационным ресурсам. Издание было выпущено под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского, а также дипломата, корееведа, историка и политолога, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.