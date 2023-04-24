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24 апреля, 20:28

Презентован новый учебник по истории для 11-х классов с упоминанием СВО

В Москве на марафоне "Знание.Первые" представлен новый учебник по истории для 11-х классов. Презентовали его министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник департамента Управления Президента РФ по общественным проектам Владислав Кононов. В новом пособии есть раздел, посвящённый специальной российской военной операции на Украине.

"Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку её участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтёрское движение", — говорится в новом учебнике.

По словам Кравцова, там будет QR-код, ведущий читателя к достоверным проверенным информационным ресурсам. Издание было выпущено под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского, а также дипломата, корееведа, историка и политолога, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

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Напомним, просветительский марафон "Знание.Первые" проходит с 24 по 26 апреля. Там крупнейшие российские компании создадут познавательно-развлекательное пространство. В кампусе гостей ждут встречи с блогерами, интеллектуальные игры, конкурсы и арт-перформансы.

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Агентство "Москва" / Авилов Александр

Анатолий Симоненко
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