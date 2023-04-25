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Опубликовано 25 апреля 2023, 13:11

В Госдуме предложили раз в неделю проводить в школах урок на свежем воздухе

В российских школах предложили раз в неделю проводить урок на свежем воздухе. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он направил соответствующее письмо главе Министерства просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА "Новости".

По словам Чернышова, многие эксперты и родители считают, что общее время, проведённое на свежем воздухе, включая дорогу в школу и обратно, а также подвижные игры и спортивные развлечения на улице, должно составлять не менее 40 минут для школьников.

"В связи с этим прошу рассмотреть инициативу о возможности обязать школы проводить хотя бы один урок в неделю на свежем воздухе, когда тёплая погода", — сказано в письме.

Чернышов отмечает, что многие школьники проводят большую часть дня в сидячем положении, редко вставая, чтобы выйти в буфет. Это негативно сказывается на их здоровье, а уроки на свежем воздухе помогут детям развиваться физически, улучшить сон и концентрацию внимания, считает он.

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LIFE / Александр Арутюнов

Илья Суриков
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