Играют прямо на уроках: Новая одержимость школьников в США озадачила учителей

Чрезмерное увлечение детей шахматами в США вызвало обеспокоенность у школьных учителей. Дело в том, что, как пишет газета The Washington Post, ученики отвлекаются на интеллектуальную игру во время занятий.

По данным издания, в то время, когда школьники должны изучать науку, они не выпускают из рук Chromebook и iPhone. Журналисты называют это "новой одержимостью" детей со второго по старший класс, которая "одновременно озадачивает, расстраивает и радует учителей". Газета указывает, что подобная популярность шахмат пришла в американские школы из TikTok и YouTube.