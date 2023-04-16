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16 апреля, 00:21

Играют прямо на уроках: Новая одержимость школьников в США озадачила учителей

The Washington Post: В США учителя бьют тревогу из-за увлечения детей шахматами

Чрезмерное увлечение детей шахматами в США вызвало обеспокоенность у школьных учителей. Дело в том, что, как пишет газета The Washington Post, ученики отвлекаются на интеллектуальную игру во время занятий.

По данным издания, в то время, когда школьники должны изучать науку, они не выпускают из рук Chromebook и iPhone. Журналисты называют это "новой одержимостью" детей со второго по старший класс, которая "одновременно озадачивает, расстраивает и радует учителей". Газета указывает, что подобная популярность шахмат пришла в американские школы из TikTok и YouTube.

Холерикам — футбол, флегматикам — шахматы: Как выбрать вид спорта в зависимости от темперамента ребёнка

Холерикам — футбол, флегматикам — шахматы: Как выбрать вид спорта в зависимости от темперамента ребёнка

Ранее директор по развитию Спортивной федерации шахмат Северной столицы Даниил Недоступ заявил, что популярность шахмат среди жителей Санкт-Петербурга объяснима исторической любовью к игре. Недоступ отметил, что в Северной столице такая гимнастика для ума доступна на разных площадках, в том числе особенно популярных среди молодёжи.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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