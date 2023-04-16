Играют прямо на уроках: Новая одержимость школьников в США озадачила учителей
The Washington Post: В США учителя бьют тревогу из-за увлечения детей шахматами
Чрезмерное увлечение детей шахматами в США вызвало обеспокоенность у школьных учителей. Дело в том, что, как пишет газета The Washington Post, ученики отвлекаются на интеллектуальную игру во время занятий.
По данным издания, в то время, когда школьники должны изучать науку, они не выпускают из рук Chromebook и iPhone. Журналисты называют это "новой одержимостью" детей со второго по старший класс, которая "одновременно озадачивает, расстраивает и радует учителей". Газета указывает, что подобная популярность шахмат пришла в американские школы из TikTok и YouTube.
Холерикам — футбол, флегматикам — шахматы: Как выбрать вид спорта в зависимости от темперамента ребёнка
Ранее директор по развитию Спортивной федерации шахмат Северной столицы Даниил Недоступ заявил, что популярность шахмат среди жителей Санкт-Петербурга объяснима исторической любовью к игре. Недоступ отметил, что в Северной столице такая гимнастика для ума доступна на разных площадках, в том числе особенно популярных среди молодёжи.
Unsplash