Уроки финансовой грамотности в Петербурге начали проводить с использованием новых технологий

В рамках Всероссийских недель финансовой грамотности, которые проходят с 27 марта по 16 апреля, в 335-й петербургской школе в Пушкине состоялся открытый урок. Организовал встречу комитет финансов Северной столицы совместно с Северо-Западным управлением Банка России. Выбор пал именно на эту школу, потому что она в прошлом году победила в конкурсе проектов "Твой бюджет", "заказав" специализированный кабинет для обучения финансовой грамотности. В школе после этого появились интерактивные столы и панели с уже закачанным контентом, игровой комплект "Магазин" и ноутбуки. Всё это используется на уроках. Бюджет проекта составил около трёх миллионов рублей.