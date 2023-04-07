ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 11:59

Уроки финансовой грамотности в Петербурге начали проводить с использованием новых технологий

В школе Петербурга рассказали об уроках финансовой грамотности

В школах Петербурга активно проводят уроки финансовой грамотности. Занятия проходят в формате игры, в ходе обучения используются современные технологии, сообщает газета "Петербургский дневник".

В рамках Всероссийских недель финансовой грамотности, которые проходят с 27 марта по 16 апреля, в 335-й петербургской школе в Пушкине состоялся открытый урок. Организовал встречу комитет финансов Северной столицы совместно с Северо-Западным управлением Банка России. Выбор пал именно на эту школу, потому что она в прошлом году победила в конкурсе проектов "Твой бюджет", "заказав" специализированный кабинет для обучения финансовой грамотности. В школе после этого появились интерактивные столы и панели с уже закачанным контентом, игровой комплект "Магазин" и ноутбуки. Всё это используется на уроках. Бюджет проекта составил около трёх миллионов рублей.

Телефонные мошенники выманили у известного философа почти миллион рублей

Телефонные мошенники выманили у известного философа почти миллион рублей

В первые школьные годы дети изучают, как делать простейшие покупки и как отличить настоящие деньги от фальшивых. Став постарше, подростки разбираются уже в тонкостях страхования и кредитов. Учеников старших классов учат, как завести и оформить собственный бизнес, а некоторые даже пишут рефераты на тему цифрового рубля и криптовалюты.

Ранее сообщалось, что директор административного департамента Минфина РФ отправил мошенникам 3,8 миллиона рублей. Аферисты развели 60-летнюю жертву по стандартной схеме.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Дети
  • Личные финансы
  • Общество
  • Экономика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров