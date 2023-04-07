Уроки финансовой грамотности в Петербурге начали проводить с использованием новых технологий
В школе Петербурга рассказали об уроках финансовой грамотности
В школах Петербурга активно проводят уроки финансовой грамотности. Занятия проходят в формате игры, в ходе обучения используются современные технологии, сообщает газета "Петербургский дневник".
В рамках Всероссийских недель финансовой грамотности, которые проходят с 27 марта по 16 апреля, в 335-й петербургской школе в Пушкине состоялся открытый урок. Организовал встречу комитет финансов Северной столицы совместно с Северо-Западным управлением Банка России. Выбор пал именно на эту школу, потому что она в прошлом году победила в конкурсе проектов "Твой бюджет", "заказав" специализированный кабинет для обучения финансовой грамотности. В школе после этого появились интерактивные столы и панели с уже закачанным контентом, игровой комплект "Магазин" и ноутбуки. Всё это используется на уроках. Бюджет проекта составил около трёх миллионов рублей.
В первые школьные годы дети изучают, как делать простейшие покупки и как отличить настоящие деньги от фальшивых. Став постарше, подростки разбираются уже в тонкостях страхования и кредитов. Учеников старших классов учат, как завести и оформить собственный бизнес, а некоторые даже пишут рефераты на тему цифрового рубля и криптовалюты.
Ранее сообщалось, что директор административного департамента Минфина РФ отправил мошенникам 3,8 миллиона рублей. Аферисты развели 60-летнюю жертву по стандартной схеме.
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