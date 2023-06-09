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8 июня, 23:36

Россияне назвали самые ненавистные сообщения в рабочих чатах

SuperJob: Больше всего россиян раздражают в рабочих чатах картинки и гифки

Только одного из пяти россиян не раздражают рабочие чаты, больше всего негатива вызывают картинки и гифки. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на опрос сервиса SuperJob.

Каждый пятый опрошенный (22%) признался, что сообщения не по делу в рабочих чатах выводят из себя. У некоторых (7%) негодование вызывают сообщения в нерабочее время, по 6% — глупые вопросы, выдающие безграмотность коллег и начальства, а также отсутствие конкретики. А 8% и вовсе нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере.

Россияне назвали самыми "страшными" коллегами бухгалтеров

Россияне назвали самыми "страшными" коллегами бухгалтеров

Больше всего негатива по поводу картинок, конкретики и размытых границ чата испытывают мужчины. А вот безэмоциональность общения, ошибки, повторяющиеся вопросы и само наличие переписок нервирует женщин. Лишь 21% участников исследования заявили, что общение с коллегами в чатах не вызывает негативных эмоций.

Ранее Лайф писал, что 77% россиян недовольны текущим местом работы из-за низкой зарплаты. Только 11% респондентов назвали фирму, в которой работают, идеальной.

Каждый четвёртый россиянин перестал доверять работу коллегам и рассчитывает лишь на себя

Каждый четвёртый россиянин перестал доверять работу коллегам и рассчитывает лишь на себя

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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