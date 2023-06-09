Россияне назвали самые ненавистные сообщения в рабочих чатах

Только одного из пяти россиян не раздражают рабочие чаты, больше всего негатива вызывают картинки и гифки. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на опрос сервиса SuperJob.

Каждый пятый опрошенный (22%) признался, что сообщения не по делу в рабочих чатах выводят из себя. У некоторых (7%) негодование вызывают сообщения в нерабочее время, по 6% — глупые вопросы, выдающие безграмотность коллег и начальства, а также отсутствие конкретики. А 8% и вовсе нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере.

Больше всего негатива по поводу картинок, конкретики и размытых границ чата испытывают мужчины. А вот безэмоциональность общения, ошибки, повторяющиеся вопросы и само наличие переписок нервирует женщин. Лишь 21% участников исследования заявили, что общение с коллегами в чатах не вызывает негативных эмоций.