Россияне назвали самые ненавистные сообщения в рабочих чатах
SuperJob: Больше всего россиян раздражают в рабочих чатах картинки и гифки
Только одного из пяти россиян не раздражают рабочие чаты, больше всего негатива вызывают картинки и гифки. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на опрос сервиса SuperJob.
Каждый пятый опрошенный (22%) признался, что сообщения не по делу в рабочих чатах выводят из себя. У некоторых (7%) негодование вызывают сообщения в нерабочее время, по 6% — глупые вопросы, выдающие безграмотность коллег и начальства, а также отсутствие конкретики. А 8% и вовсе нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере.
Больше всего негатива по поводу картинок, конкретики и размытых границ чата испытывают мужчины. А вот безэмоциональность общения, ошибки, повторяющиеся вопросы и само наличие переписок нервирует женщин. Лишь 21% участников исследования заявили, что общение с коллегами в чатах не вызывает негативных эмоций.
Ранее Лайф писал, что 77% россиян недовольны текущим местом работы из-за низкой зарплаты. Только 11% респондентов назвали фирму, в которой работают, идеальной.
Unsplash