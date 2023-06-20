Россияне рассказали, как часто подрабатывают и куда тратят полученные деньги

Большинство россиян (67%) соглашались на подработку хотя бы раз в жизни. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на опрос платформы "Подработка" и сервиса по поиску работы и персонала "Работа.ру".

Весь свой дополнительный заработок 48% опрошенных потратили на себя, при этом женщины делали это чаще, чем мужчины: 56% против 40%. А вот 17% респондентов закрыли кредиты с помощью подработок, тогда как 13% предпочли создать финансовую подушку на чёрный день и положили деньги на сберегательный счёт. Ещё 13% заработанные средства потратили на большую покупку, на которую не хватало зарплаты.

12% респондентов, напротив, доход спустили не на себя, а помогли деньгами родственникам, 11% отложили на ремонт дома, 3% отправили средства с подработок на благотворительность или ипотеку. И лишь 14% назвали другие цели.

Авторы опроса также поинтересовались размером разового дополнительного заработка. Большинство (47%) получили до десяти тысяч рублей, 22% — от 11 до 30 тысяч, 13% — от 31 до 50 тысяч, а 11% разбогатели сразу на 100 тысяч рублей. При этом мужчины гораздо чаще признавались в высоком дополнительном доходе, чем женщины: 18% против 4%.