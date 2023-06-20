Опрос показал, как на самом деле россияне проводят лето на даче

Вопреки бытующему мнению, что дача для россиян — непосильный труд на грядках, выяснилось, что прежде всего они ездят туда отдохнуть. Об этом свидетельствуют данные опроса мебельной компании Mr. Doors, которые есть в распоряжении Лайфа.

Опрос показал, что для 66% респондентов дача — это прежде всего "отдых и релакс". Тем временем 34% признались, что на даче занимаются исключительно "тяжким трудом".

"Натрудилась в детстве. В 90-е это было необходимостью — свои овощи, а потом соление, маринование и т.д. Теперь дача — это исключительно место для отдыха, но это не исключает небольших приятностей в виде цветов и клубники, например. Исключительно для удовольствия, эстетического и гастрономического", — рассказала одна из россиянок мебельной компании Mr. Doors.

Некоторые россияне рассказали, что дача для них является и местом постоянного проживания, где получается комбинировать труд и релакс по очереди. Другие поделились опытом отдыха на чужих дачах, за неимением своей: они пришли к выводу, что можно проводить там время в формате "хобби — труд в удовольствие".