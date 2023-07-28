Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг обновил список товаров, разрешённый для ввоза в Россию по параллельному импорту. Об этом рассказал первый замглавы министерства Василий Осьмаков.
"Обновлённый список для параллельного импорта уже утверждён, в ближайшее время направим его в Минюст", — сказал Осьмаков в интервью РИА "Новости" на форуме Россия — Африка.
Первый замглавы министерства добавил, что работа над списком ещё продолжается. Обновлённый перечень может появиться уже через два-три месяца.
Ранее Лайф писал, что Минцифры и Минпромторг обсуждают возможность установления запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG. При этом в отношении iPhone такие меры пока не планируют предпринимать. В свою очередь эксперт Антон Гуськов заявил, что подобный запрет негативно отразится на рынке потребительской электроники.
Unsplash