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28 июля, 03:18

Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг обновил список товаров, разрешённый для ввоза в Россию по параллельному импорту. Об этом рассказал первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

"Обновлённый список для параллельного импорта уже утверждён, в ближайшее время направим его в Минюст", сказал Осьмаков в интервью РИА "Новости" на форуме Россия — Африка.

Минпромторг обновит список товаров для ввоза в Россию параллельным импортом

Минпромторг обновит список товаров для ввоза в Россию параллельным импортом

Первый замглавы министерства добавил, что работа над списком ещё продолжается. Обновлённый перечень может появиться уже через два-три месяца.

Ранее Лайф писал, что Минцифры и Минпромторг обсуждают возможность установления запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG. При этом в отношении iPhone такие меры пока не планируют предпринимать. В свою очередь эксперт Антон Гуськов заявил, что подобный запрет негативно отразится на рынке потребительской электроники.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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