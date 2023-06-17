Власти задумались о запрете параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг России обсуждают возможность установления запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

В беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что министерства сейчас также рассматривают вопрос установления запрета на параллельный импорт тяжёлого компьютерного оборудования (серверов и систем хранения данных) из недружественных государств — речь идёт о НР и IBM.

"Мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги. А также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG", — сказал Шадаев.

Он добавил, что сейчас существуют китайские аналоги, которые никак не уступают по качеству. При этом запрет параллельного импорта iPhone пока не обсуждается.