Россия не находится в сильной зависимости от партнёров из Европы и США, это видно по настроению на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такой вывод сделал автор статьи в немецкой газете Der Tagesspiegel Андрэ Баллин.

Его удивило, насколько хорошо и быстро российской экономике удалось адаптироваться к санкциям Запада. Автор также выяснил, что в московских магазинах нет никаких признаков дефицита, ведь российской экономике помогает параллельный импорт: множество товаров привозится не из стран коллективного Запада, а иными путями.

Но, по мнению автора, не всем сферам российской экономики удалось одинаково успешно подстроиться под новые условия. В качестве примера он привёл некоторые трудности в производстве инструментов и бытовой техники.