Немецкого журналиста потрясла жизнь россиян под санкциями
Der Tagesspiegel: ПМЭФ показал отсутствие сильной зависимости РФ от Запада
Россия не находится в сильной зависимости от партнёров из Европы и США, это видно по настроению на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такой вывод сделал автор статьи в немецкой газете Der Tagesspiegel Андрэ Баллин.
Его удивило, насколько хорошо и быстро российской экономике удалось адаптироваться к санкциям Запада. Автор также выяснил, что в московских магазинах нет никаких признаков дефицита, ведь российской экономике помогает параллельный импорт: множество товаров привозится не из стран коллективного Запада, а иными путями.
Но, по мнению автора, не всем сферам российской экономики удалось одинаково успешно подстроиться под новые условия. В качестве примера он привёл некоторые трудности в производстве инструментов и бытовой техники.
Ранее стало известно, что послы стран – участниц ЕС перенесли согласование 11-го пакета санкций против РФ на 19 июня. Сообщается, что до полного согласования осталось доработать несколько элементов.
ТАСС / RBC / Андрей Любимов