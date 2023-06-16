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16 июня, 16:58

Немецкого журналиста потрясла жизнь россиян под санкциями

Der Tagesspiegel: ПМЭФ показал отсутствие сильной зависимости РФ от Запада

Россия не находится в сильной зависимости от партнёров из Европы и США, это видно по настроению на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такой вывод сделал автор статьи в немецкой газете Der Tagesspiegel Андрэ Баллин.

Его удивило, насколько хорошо и быстро российской экономике удалось адаптироваться к санкциям Запада. Автор также выяснил, что в московских магазинах нет никаких признаков дефицита, ведь российской экономике помогает параллельный импорт: множество товаров привозится не из стран коллективного Запада, а иными путями.

Но, по мнению автора, не всем сферам российской экономики удалось одинаково успешно подстроиться под новые условия. В качестве примера он привёл некоторые трудности в производстве инструментов и бытовой техники.

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Ранее стало известно, что послы стран – участниц ЕС перенесли согласование 11-го пакета санкций против РФ на 19 июня. Сообщается, что до полного согласования осталось доработать несколько элементов.

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ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Юрий Лысенко
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