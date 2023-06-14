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14 июня, 14:01

Послы ЕС снова не смогли согласовать 11-й пакет антироссийских санкций

Послы стран-членов Евросоюза снова отложили согласование 11-го пакета санкций против России, на этот раз — до 19 июня. Об этом в среду сообщают СМИ со ссылкой на европейские дипломатические источники.

"Послы смогли продвинуться в обсуждении 11-го пакета санкций, но ещё остается несколько элементов, которые нужно доработать. Следующее обсуждение должно состояться на заседании Комитета постоянных представителей ЕС на следующей неделе", приводит слова собеседника ТАСС.

В прошлый раз послы Евросоюза не пришли к единому мнению в ходе закрытых переговоров по проекту 11-го пакета антироссийских санкций 8 июня, и принятие решения было перенесено на неделю.

EUobserver: 11-й пакет санкций ЕС может включать до 100 человек и компаний

EUobserver: 11-й пакет санкций ЕС может включать до 100 человек и компаний

По данным Politico, от нового пакета санкций вряд ли стоит ждать ограничений на поставки российского трубопроводного газа. Против этого, как утверждается, выступает ряд сохраняющихся покупателей сырья из ЕС.

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Марина Калегина
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