Послы ЕС снова не смогли согласовать 11-й пакет антироссийских санкций
Послы стран-членов Евросоюза снова отложили согласование 11-го пакета санкций против России, на этот раз — до 19 июня. Об этом в среду сообщают СМИ со ссылкой на европейские дипломатические источники.
"Послы смогли продвинуться в обсуждении 11-го пакета санкций, но ещё остается несколько элементов, которые нужно доработать. Следующее обсуждение должно состояться на заседании Комитета постоянных представителей ЕС на следующей неделе", — приводит слова собеседника ТАСС.
В прошлый раз послы Евросоюза не пришли к единому мнению в ходе закрытых переговоров по проекту 11-го пакета антироссийских санкций 8 июня, и принятие решения было перенесено на неделю.
По данным Politico, от нового пакета санкций вряд ли стоит ждать ограничений на поставки российского трубопроводного газа. Против этого, как утверждается, выступает ряд сохраняющихся покупателей сырья из ЕС.
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