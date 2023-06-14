Послы ЕС снова не смогли согласовать 11-й пакет антироссийских санкций

Послы стран-членов Евросоюза снова отложили согласование 11-го пакета санкций против России, на этот раз — до 19 июня. Об этом в среду сообщают СМИ со ссылкой на европейские дипломатические источники.

"Послы смогли продвинуться в обсуждении 11-го пакета санкций, но ещё остается несколько элементов, которые нужно доработать. Следующее обсуждение должно состояться на заседании Комитета постоянных представителей ЕС на следующей неделе", — приводит слова собеседника ТАСС.

В прошлый раз послы Евросоюза не пришли к единому мнению в ходе закрытых переговоров по проекту 11-го пакета антироссийских санкций 8 июня, и принятие решения было перенесено на неделю.