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8 июня, 08:38

Послы ЕС не согласовали 11-й пакет санкций против РФ из-за двух стран

Politico: Греция и Венгрия заблокировали в ЕС 11-й пакет антироссийских санкций

Послы Евросоюза не пришли к единому мнению в ходе закрытых переговоров по проекту 11-го пакета антироссийских санкций, принятие решения перенесено на неделю. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Еврокомиссия представила в среду на встрече послов [стран ЕС] новую версию предложений по санкциям против России, однако они (послы. — Прим. Лайфа) не достигли договорённости. Послы ЕС вернутся к обсуждению этих предложений 14 июня", — говорится в сообщении.

Греция и Венгрия отказались одобрять очередные санкции и заблокировали принятие решения, потребовав исключить несколько компаний из списка организаций, помогающих России обойти санкции Запада, передаёт бельгийский телеканал RTBF.

Страны G7 могут ужесточить антироссийские санкции в области энергетики

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Ранее сообщалось, что Европейский союз включит в 11-й пакет санкций против РФ более 90 компаний по всему миру за обход антироссийских рестрикций. Обсуждения по вопросу очередных ограничений идут с 5 мая, однако компромисс всё ещё не найден. Греция и Венгрия блокируют принятие новых рестрикций.

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Татьяна Миссуми
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