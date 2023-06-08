Послы ЕС не согласовали 11-й пакет санкций против РФ из-за двух стран
Politico: Греция и Венгрия заблокировали в ЕС 11-й пакет антироссийских санкций
Послы Евросоюза не пришли к единому мнению в ходе закрытых переговоров по проекту 11-го пакета антироссийских санкций, принятие решения перенесено на неделю. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Еврокомиссия представила в среду на встрече послов [стран ЕС] новую версию предложений по санкциям против России, однако они (послы. — Прим. Лайфа) не достигли договорённости. Послы ЕС вернутся к обсуждению этих предложений 14 июня", — говорится в сообщении.
Греция и Венгрия отказались одобрять очередные санкции и заблокировали принятие решения, потребовав исключить несколько компаний из списка организаций, помогающих России обойти санкции Запада, передаёт бельгийский телеканал RTBF.
Ранее сообщалось, что Европейский союз включит в 11-й пакет санкций против РФ более 90 компаний по всему миру за обход антироссийских рестрикций. Обсуждения по вопросу очередных ограничений идут с 5 мая, однако компромисс всё ещё не найден. Греция и Венгрия блокируют принятие новых рестрикций.
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