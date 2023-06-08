Послы ЕС не согласовали 11-й пакет санкций против РФ из-за двух стран

Послы Евросоюза не пришли к единому мнению в ходе закрытых переговоров по проекту 11-го пакета антироссийских санкций, принятие решения перенесено на неделю. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Еврокомиссия представила в среду на встрече послов [стран ЕС] новую версию предложений по санкциям против России, однако они (послы. — Прим. Лайфа) не достигли договорённости. Послы ЕС вернутся к обсуждению этих предложений 14 июня", — говорится в сообщении.