Ещё одна страна ЕС начала блокировать антироссийские санкции
Politico: Венгрия и Греция блокируют новый пакет санкций Евросоюза против России
Ещё одна страна Евросоюза выразила недовольство 11-м пакетом антироссийских санкций. Как пишет Politico, к Венгрии присоединилась Греция.
Сразу пять дипломатических источников издания сообщили, что Будапешт и Афины не намерены согласовывать новые рестрикции до тех пор, пока Киев не исключит компании стран из своего списка "спонсоров войны". В перечне одна венгерская и пять греческих фирм.
"Странная парочка, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций. Хотя эти вопросы обычно не связаны между собой, Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага, чтобы вывести свои компании из списка Украины", — пишет издание.
Ранее Politico сообщало, что напряжение достигло такой степени, что министры иностранных дел Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто устроили перепалку в Брюсселе из-за вопроса венгерского банка ОТР и блокировки помощи Украине. До этого венгерский министр подчёркивал, что Будапешт не позволит Украине получить деньги ЕС, пока Киев не снимет санкции против банка.
Shutterstock