Ещё одна страна ЕС начала блокировать антироссийские санкции

Сразу пять дипломатических источников издания сообщили, что Будапешт и Афины не намерены согласовывать новые рестрикции до тех пор, пока Киев не исключит компании стран из своего списка "спонсоров войны". В перечне одна венгерская и пять греческих фирм.

"Странная парочка, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций. Хотя эти вопросы обычно не связаны между собой, Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага, чтобы вывести свои компании из списка Украины", — пишет издание.