В Брюсселе поругались министры иностранных дел Германии и Венгрии, пишут СМИ

Скандалом закончилась встреча министров иностранных дел Германии и Венгрии Анналены Бербок и Петера Сийярто из-за вопроса венгерского банка ОТР и блокировки помощи Украине. Об этом пишет обозреватель Politico Якопо Баригацци.

О перепалке, произошедшей на встрече глав МИД в Брюсселе, сообщили четыре дипломата. Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить новую военную помощь Киеву, также процитировав некие "неуточнённые сообщения" о банке, уличив его в нарушении международного права.

В ответ Сийярто отверг обвинения и назвал отчёты неверными.