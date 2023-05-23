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23 мая, 02:40

В Брюсселе поругались министры иностранных дел Германии и Венгрии, пишут СМИ

Politico: Бербок и Сийярто устроили перепалку в Брюсселе из-за помощи Украине

Скандалом закончилась встреча министров иностранных дел Германии и Венгрии Анналены Бербок и Петера Сийярто из-за вопроса венгерского банка ОТР и блокировки помощи Украине. Об этом пишет обозреватель Politico Якопо Баригацци.

О перепалке, произошедшей на встрече глав МИД в Брюсселе, сообщили четыре дипломата. Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить новую военную помощь Киеву, также процитировав некие "неуточнённые сообщения" о банке, уличив его в нарушении международного права.

В ответ Сийярто отверг обвинения и назвал отчёты неверными.

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Ранее Лайф рассказывал, что Венгрия не позволит Украине получить деньги ЕС, пока Киев не выполнит условия Будапешта и не снимет санкции против банка OTP. Киев же, указал Сийярто, ведёт себя по отношению к Будапешту всё враждебнее.

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Twitter / Außenministerin Annalena Baerbock

Артур Лапсаков
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