В Брюсселе поругались министры иностранных дел Германии и Венгрии, пишут СМИ
Politico: Бербок и Сийярто устроили перепалку в Брюсселе из-за помощи Украине
Скандалом закончилась встреча министров иностранных дел Германии и Венгрии Анналены Бербок и Петера Сийярто из-за вопроса венгерского банка ОТР и блокировки помощи Украине. Об этом пишет обозреватель Politico Якопо Баригацци.
О перепалке, произошедшей на встрече глав МИД в Брюсселе, сообщили четыре дипломата. Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить новую военную помощь Киеву, также процитировав некие "неуточнённые сообщения" о банке, уличив его в нарушении международного права.
В ответ Сийярто отверг обвинения и назвал отчёты неверными.
Ранее Лайф рассказывал, что Венгрия не позволит Украине получить деньги ЕС, пока Киев не выполнит условия Будапешта и не снимет санкции против банка OTP. Киев же, указал Сийярто, ведёт себя по отношению к Будапешту всё враждебнее.
Twitter / Außenministerin Annalena Baerbock