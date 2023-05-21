Регион

Уведомления отключены

21 мая, 15:28

Сийярто призвал фон дер Ляйен к ответу из-за приказа перекрыть нефтепровод "Дружба"

Сийярто: Венгрия ждёт от Киева и ЕК объяснений ситуации с нефтепроводом "Дружба"

Венгрия ожидает от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Украины объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. По его словам, вопрос энергобезопасности республики напрямую связан с её суверенитетом, поэтому стороны должны ответить, давал ли Брюссель указания перекрыть нефтепровод, по которому российское сырьё поступает в Венгрию, Словакию и Чехию.

"Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Считаю, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями. Если кто-то пытается сделать невозможной безопасность энергоснабжения страны, то это можно считать посягательством на суверенитет", сказал он в эфире радио Kossuth.

Сийярто напомнил, что, согласно международным договорам, Венгрия должна получать нефть с территории Незалежной. Также он заявил, что Киев и Загреб недобросовестно воспользовались вооружённым конфликтом и подняли плату за транзит сырья в пять-шесть раз.

Во Франции назвали Зеленского безумным после утечки его разговоров с подчинёнными

Во Франции назвали Зеленского безумным после утечки его разговоров с подчинёнными

Напомним, по данным The Washington Post, Владимир Зеленский предлагал ряд рискованных действий. К примеру, подорвать нефтепровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Петер Сийярто
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров