Венгрия ожидает от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Украины объяснений по ситуации с нефтепроводом "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. По его словам, вопрос энергобезопасности республики напрямую связан с её суверенитетом, поэтому стороны должны ответить, давал ли Брюссель указания перекрыть нефтепровод, по которому российское сырьё поступает в Венгрию, Словакию и Чехию.

"Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Считаю, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями. Если кто-то пытается сделать невозможной безопасность энергоснабжения страны, то это можно считать посягательством на суверенитет", — сказал он в эфире радио Kossuth.

Сийярто напомнил, что, согласно международным договорам, Венгрия должна получать нефть с территории Незалежной. Также он заявил, что Киев и Загреб недобросовестно воспользовались вооружённым конфликтом и подняли плату за транзит сырья в пять-шесть раз.