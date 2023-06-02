Названы бренды, поставки которых по параллельному импорту могут прекратиться

Минпромторг и российские производители вычислительной техники хотят ввести ограничения на параллельный импорт в Россию товаров более двадцати иностранных брендов. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники.

Речь идёт о технике таких марок, как HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. Впрочем, список может оказаться более широким и включить в себя Hitachi, IBM, Dell и другие компании. Замглавы Минпромторга Василий Шпак в беседе с газетой уточнил, что такое предложение действительно обсуждается. Другой источник издания подчеркнул, что даже подготовлен соответствующий нормативный акт.

При этом в Минцифры полагают, что "рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ". Иначе одним из минусов может стать рост стоимости оборудования и его дефицит на отечественном рынке, плюс застопорится развитие смежных направлений IT-отраслей, зависящих от поставок подобных товаров, пишет газета.