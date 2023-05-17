ФАС предлагает распространить режим параллельного импорта на все товары

Он подчеркнул, что речь, разумеется, идёт лишь о легально приобретённых и оригинальных товарах иностранного производства. При этом российская сторона должна иметь возможность проверить и подтвердить качество и безопасность таких товаров.

"Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок", — указал Шаскольский, выступая на итоговой коллегии ведомства.

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров через третьи страны. Эта мера была принята в России в марте 2022 года в качестве поддержки и бизнеса, и экономики страны. С начала действия закона и до конца 2022 года в Россию было ввезено 2,4 миллиона тонн товаров на сумму более 20 миллиардов долларов, новой статистики пока нет. В список для параллельного импорта включены автомобили, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники, моторные масла, бытовая техника, косметика, детские игрушки и другие товары. Согласие правообладателя для ввоза товаров по параллельному импорту, как правило, не требуется.