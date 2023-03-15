Минпромторг внёс бренды бытовой техники и косметики в список для параллельного импорта

Минпромторг России утвердил изменения в перечне товаров для параллельного импорта, расширив его брендами бытовой техники, косметики и игрушек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минпромторг России внёс изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей), которые были введены в оборот за пределами территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Таким образом, список увеличен брендами моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), а также игрушек и детских товаров (Hasbro, Logitech, Nintendo). Перечень также расширили запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren.