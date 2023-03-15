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15 марта, 09:21

Минпромторг внёс бренды бытовой техники и косметики в список для параллельного импорта

Минпромторг утвердил изменения списка товаров для параллельного импорта

Минпромторг России утвердил изменения в перечне товаров для параллельного импорта, расширив его брендами бытовой техники, косметики и игрушек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минпромторг России внёс изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей), которые были введены в оборот за пределами территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Таким образом, список увеличен брендами моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), а также игрушек и детских товаров (Hasbro, Logitech, Nintendo). Перечень также расширили запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren.

Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили более 10 марок

Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили более 10 марок

Ранее сообщалось, что Минпромторг включил IKEA в перечень товаров для параллельного импорта. В список также были добавлены американские производители игрушек и детских товаров.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук
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