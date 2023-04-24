Матвиенко не против распространить параллельный импорт на кино и софт
Модель параллельного импорта можно использовать и для показа в РФ зарубежных фильмов и поставок программного обеспечения, правообладатели которых нарушили лицензионное соглашение. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенатор призвала использовать точечный подход в вопросе обязательств РФ перед иностранными правообладателями, исходя из потребностей нашей экономики и граждан страны.
"Например, в случае с фильмами или программным обеспечением — это то, что сейчас буквально у всех на слуху, — можно было бы двигаться по модели параллельного импорта", — отметила Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя. Эта мера была принята в РФ в марте 2022 года в качестве поддержки и бизнеса, и экономики РФ. С начала действия закона и до конца 2022 года в Россию было ввезено 2,4 миллиона тонн товаров на сумму более 20 миллиардов долларов. В список для параллельного импорта включены автомобили, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники, моторные масла, бытовая техника, косметика, детские игрушки и другие товары.
ТАСС / Михаил Климентьев