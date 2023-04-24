Матвиенко не против распространить параллельный импорт на кино и софт

Модель параллельного импорта можно использовать и для показа в РФ зарубежных фильмов и поставок программного обеспечения, правообладатели которых нарушили лицензионное соглашение. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сенатор призвала использовать точечный подход в вопросе обязательств РФ перед иностранными правообладателями, исходя из потребностей нашей экономики и граждан страны.

"Например, в случае с фильмами или программным обеспечением — это то, что сейчас буквально у всех на слуху, — можно было бы двигаться по модели параллельного импорта", — отметила Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.