Матвиенко призвала использовать иностранные изобретения без согласия владельцев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить использовать иностранные изобретения без согласия владельцев из недружественных стран, если речь идёт о безопасности нашего государства и здоровье граждан.

"Если же вопрос касается безопасности нашего государства или здоровья населения, то применяться может инструмент, на который мы, кстати, уже указывали в прошлых решениях нашего совета. Имею в виду получение разрешения правительства на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей", — сказала Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

Спикер Совфеда подчеркнула, что "не мы принимали жёсткие экономические решения", а также нарушали правила ВТО и нормы международной торговли.