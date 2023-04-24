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24 апреля, 11:53

Матвиенко призвала использовать иностранные изобретения без согласия владельцев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить использовать иностранные изобретения без согласия владельцев из недружественных стран, если речь идёт о безопасности нашего государства и здоровье граждан.

"Если же вопрос касается безопасности нашего государства или здоровья населения, то применяться может инструмент, на который мы, кстати, уже указывали в прошлых решениях нашего совета. Имею в виду получение разрешения правительства на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей", — сказала Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

Спикер Совфеда подчеркнула, что "не мы принимали жёсткие экономические решения", а также нарушали правила ВТО и нормы международной торговли.

В Австрии призвали лишить россиян западных лекарств

В Австрии призвали лишить россиян западных лекарств

А ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал скачивать у "правильных пиратов" западные фильмы и музыку. По его словам, нужно весь такой контент "разбросать" по Сети, чтобы причинить зарубежным компаниям максимальный ущерб.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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