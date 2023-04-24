Матвиенко призвала использовать иностранные изобретения без согласия владельцев
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить использовать иностранные изобретения без согласия владельцев из недружественных стран, если речь идёт о безопасности нашего государства и здоровье граждан.
"Если же вопрос касается безопасности нашего государства или здоровья населения, то применяться может инструмент, на который мы, кстати, уже указывали в прошлых решениях нашего совета. Имею в виду получение разрешения правительства на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей", — сказала Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.
Спикер Совфеда подчеркнула, что "не мы принимали жёсткие экономические решения", а также нарушали правила ВТО и нормы международной торговли.
А ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал скачивать у "правильных пиратов" западные фильмы и музыку. По его словам, нужно весь такой контент "разбросать" по Сети, чтобы причинить зарубежным компаниям максимальный ущерб.