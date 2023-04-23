В Австрии призвали лишить россиян западных лекарств

Глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр призвал Запад распространить антироссийские санкции на товары первой необходимости. По его мнению, необходимо усилить давление на Москву, тем более что на сегодняшний день остаётся множество секторов, с которыми можно работать, например с фармацевтической промышленностью.

"Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно. Но политическое давление на Кремль было бы иным, если бы российским гражданам действительно не хватало товаров первой необходимости в быту, а не только французского шампанского", — передаёт его слова газета Der Spiegel.

Фельбермайр признал, что после введения западных ограничений Россия действительно научилась существовать в новых реалиях и даже сформировала механизмы для преодоления будущих.