Минпромторг включит контактные линзы в параллельный импорт, если будет нужно

Если поставки зарубежных контактных линз в Россию прекратятся, то поставки ушедших с российского рынка брендов могут попасть в список параллельного импорта. В Минпромторге РФ сообщили, что вопрос будет рассмотрен в оперативном режиме.

"В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", — говорится в сообщении министерства.