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24 мая, 18:52

Минпромторг включит контактные линзы в параллельный импорт, если будет нужно

Минпромторг может включить линзы ушедших брендов в параллельный импорт

Если поставки зарубежных контактных линз в Россию прекратятся, то поставки ушедших с российского рынка брендов могут попасть в список параллельного импорта. В Минпромторге РФ сообщили, что вопрос будет рассмотрен в оперативном режиме.

"В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", — говорится в сообщении министерства.

До этого, как передаёт радиостанция "Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка, поставщики товаров Johnson & Johnson начали предупреждать российских партнёров о приостановке импорта. Этому американскому бренду принадлежат такие линейки как Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

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Напомним, что американские власти в рамках санкционного давления ограничили экспорт товаров в Россию, в числе которых оказались и контактные линзы.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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