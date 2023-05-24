Минпромторг включит контактные линзы в параллельный импорт, если будет нужно
Минпромторг может включить линзы ушедших брендов в параллельный импорт
Если поставки зарубежных контактных линз в Россию прекратятся, то поставки ушедших с российского рынка брендов могут попасть в список параллельного импорта. В Минпромторге РФ сообщили, что вопрос будет рассмотрен в оперативном режиме.
"В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", — говорится в сообщении министерства.
До этого, как передаёт радиостанция "Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка, поставщики товаров Johnson & Johnson начали предупреждать российских партнёров о приостановке импорта. Этому американскому бренду принадлежат такие линейки как Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.
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