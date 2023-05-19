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19 мая, 18:56

США запретили вывоз в Россию кукол и колясок для них

США ограничили экспорт в Россию игрушек, контактных линз и зубных протезов

Американские власти в рамках санкционного давления ограничили экспорт в Россию детских игрушек, солнечных очков, а также стоматологического оборудования. В общей сложности Минфин США добавил 1224 позиции в список продукции, на которую теперь действуют ограничения.

"Трёхколёсные велосипеды, скутеры, педальные машины и аналогичные колёсные игрушки <...> коляски для кукол, куклы, иные игрушки", — перечисляются позиции из санкционного списка.

Под ограничения также попало ортопедическое, офтальмологическое и стоматологическое оборудование. В частности, в чёрном списке можно заметить наименования типа "бормашины", "искусственные зубы", "солнцезащитные очки", "контактные линзы".

США запретили продавать России лодки, автобусы, ткани и не только

США запретили продавать России лодки, автобусы, ткани и не только

Ранее Лайф рассказывал, что США ввели санкции против Службы внешней разведки. Американский Минфин также включил в санкционный список Москалькову, Кравцова и ещё 44 физлица, связанных с Россией.

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Наталья Исакова
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