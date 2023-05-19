США ввели санкции против Службы внешней разведки России
США ввели санкции против Службы внешней разведки России. Об этом говорится на сайте американского Минфина.
"Следующие организации были добавлены в список: Служба внешней разведки Российской Федерации", — отмечается в списке.
Ранее,18 мая, стало известно, что американские власти внесли в чёрный список также более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России. Также под санкции подпали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и ещё 42 человека. Кроме того, Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций.
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