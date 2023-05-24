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24 мая, 05:33

Бразилия предложила отказаться от доллара из-за антироссийской политики США

AgoraVox: Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара

Бразильские власти предложили создать единую валюту БРИКС, чтобы отказаться от доллара. Об этом написал обозреватель Александр Лемуан в статье для французского издания AgoraVox.

"Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая", — указывается в публикации.

Журналист отметил, что об обсуждении введения единой валюты на саммите в августе 2023 года заявила в начале мая глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Обозреватель назвал этот вопрос актуальным из-за скорого расширения союза. Так, о желании присоединиться к БРИКС уже высказались Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ. Кроме того, ещё семь стран проявили заинтересованность в членстве в организации.

Лемуан считает, что Бразилия и ЮАР предлагают создать общую валюту из-за сильной зависимости от американского доллара. Причиной стали и западные санкции, которые мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Россией и Китаем.

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Ранее сообщалось, что Аргентина может вступить в БРИКС после встречи группы в августе. Хотя, как подчеркнул аргентинский посол в РФ Эдуардо Суайн, если этого не произойдёт, Буэнос-Айрес рассматривает сам факт приглашения как большой шаг в этом направлении.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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